Концерты и соревнования. Полная программа праздничных мероприятий 12 июня в Барнауле

Гулянья пройдут не только в центре города, но и в каждом районе

12 июня 2026, 10:40, ИА Амител

День России в Барнауле / Фото: amic.ru

12 июня Барнаул отметит День России. Жителей и гостей города ждут спортивные состязания, концерты и праздничные гулянья не только в центре, но и в каждом районе.

Праздник начнется с официальных мероприятий:

с 09:00 до 10:00 на площади Свободы пройдет гарнизонный развод личного состава Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю;

в 10:00 в Нагорном парке состоятся торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации и возложение цветов к стеле "Город трудовой доблести".

Для любителей активного отдыха запланированы следующие площадки:

в 10:00 на территории водного парка "Лапа" (Новосибирский тракт, 23/1) пройдет мини футбольный турнир среди дворовых команд;

в 11:00 парк "Юбилейный" (ул. Гущина, 148) приглашает на городские соревнования по спортивному ориентированию.

Центральная культурная часть праздника развернется на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской:

в 13:00 на пешеходной зоне ул. Мало-Тобольской состоится концерт творческих коллективов города с программой "Тебе, Россия, посвящается!";

в 14:00 там же выступит Барнаульский духовой оркестр с концертом "С любовью к России!";

с 15:00 до 18:00 можно будет посмотреть молодежную концертную программу "Мы — будущее России".

12 июня Барнаул отметит День России / Инфографика: barnaul.org

Железнодорожный район

11:00 — праздничная программа "Мы — граждане России" (сквер 60-летия СССР, ул. Молодежная, 54).

Октябрьский район

12:00–14:00 — праздничная программа "Широка страна моя родная" (парк "Изумрудный", пр. Комсомольский, 128).

Центральный район

14:00–15:00 — праздничная концертная программа "Вместе мы — Россия!" (парк культуры и отдыха "Центральный", пр. Социалистический, 11).

Ленинский район

14:00–16:00 — праздничная программа "Все мы — Россия" (парк развлечений и отдыха "Арлекино", ул. Георгия Исакова, 149а).

Индустриальный район

10:00–21:00 — праздничная программа "Моя Россия" (парк развлечений и отдыха "Лесная сказка", ул. Энтузиастов, 12).

12 июня в День России на барнаульском гребном канале состоится VI Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках "Дракон", посвященный 20-летию Общественной палаты Алтайского края. Как отмечает "Алтайский спорт", кубок пройдет в новом формате: он объединит не только представителей медиасреды, но и любительские экипажи из других сфер.