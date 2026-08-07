Возгорание возникло в результате атаки на складской комплекс; огонь перекинулся на производственные помещения предприятия, существенно повредив оборудование

07 августа 2026, 15:55, ИА Амител

Пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Один из крупнейших в России заводов по производству картонной упаковки для молочной продукции — "Праймкартонпак" — остановил работу из-за пожара, сообщают "Ведомости" со ссылкой на уведомление, которое компания разослала контрагентам.

Производственные мощности предприятия были уничтожены 24 июля в результате атаки украинских беспилотников на промзону "Уткина Заводь" в Ленинградской области, где также расположен один из логистических центров маркетплейса Wildberries.

«Предприятие "Праймкартонпака" тоже загорелось, его оборудование уже невозможно восстановить. Следственные органы еще проводят там работу, официально устанавливая причины возгорания. Арендодатель — собственник "Уткиной Заводи" — при этом уведомил производителя упаковки о расторжении договора по форс-мажорным причинам», — пишет издание.

Компания "Праймкартонпак" создала комиссию для оценки убытков и обратилась в Торгово-промышленную палату России за сертификатом о форс-мажоре.

Завод, расположенный во Всеволожском районе Ленинградской области, производил около 25% всей неасептической картонной упаковки Pure-Pak для жидких продуктов в стране. Его продукция пользовалась спросом у таких компаний, как "Экомилк", а также у множества молочных комбинатов, включая Кировский, Кореновский, Нальчикский и Тульский.

До начала специальной военной операции завод принадлежал норвежской компании Elopak, но затем сменил владельца.