Уточнение ущерба и адресная помощь. Как устраняют последствия урагана в двух районах Алтая

Ситуация находится на постоянном контроле правительства Алтайского края

22 июля 2026, 14:44, ИА Амител

Ураган в Краснощековском районе / Фото: МЧС

В Краснощековском и Чарышском районах ведутся работы по устранению последствий урагана и восстановлению энерго- и водоснабжения, сообщили в правительстве Алтайского края. Ситуацию обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности региона.

Напомним, сильный ветер обрушился на два района 21 июля. Было нарушено электроснабжение в 44 населенных пунктах. В Краснощековском районе были зафиксированы порывы ветра около 40 м/с (144 км/ч).

Замначальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Глушков отметил, что для контроля ситуации на месте происшествия работает оперативная группа, оснащенная беспилотной авиасистемой:

«Также в Краснощеково прибыла аэромобильная группировка Главного управления (27 человек личного состава), подразделения 4-го пожарно-спасательного отряда, специалисты краевого спасательного центра».

Задачи группировки — адресная помощь населению, разбор поврежденных конструкций, уборка упавших деревьев, помощь маломобильным гражданам.

Глава администрации Краснощековского района Александр Бобрышев сообщил, что выявлены повреждения кровель примерно 70 жилых домов, информация по нанесенному ущербу уточняется. На месте организовано взаимодействие всех привлеченных к работе служб. Ремонтные бригады обеспечивают восстановление энергоснабжения, имеются резервные источники питания. На случай необходимости подготовлены пункты временного размещения для граждан.

Ведется работа по восстановлению водоснабжения в пострадавших населенных пунктах. Восстановлением энергоснабжения занимается 31 бригада специалистов. Ситуация находится на постоянном контроле правительства Алтайского края.