Уже десятый случай бешенства. В Алтайском крае ввели карантин в селе Бураново

В населенном пункте ввели стандартные ограничительные меры, которые снимут лишь через 60 дней

05 февраля 2026, 14:31, ИА Амител

Бешенство животных / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Алтайском крае зафиксирован уже десятый с начала 2026 года случай бешенства. На этот раз заболевание обнаружили в селе Бураново Калманского района — на территории личного подсобного хозяйства.

Соответствующий указ о введении карантина размещен на официальном портале опубликования правовой информации.

В населенном пункте введены стандартные ограничительные меры. Их снимут лишь через 60 дней после того, как будут устранены животные, подозреваемые в заражении бешенством, и туши зверей с подтвержденным диагнозом.

Напомним, что за весь 2025 год в регионе зафиксировали 29 случаев бешенства — это стало антирекордом. Эксперты связывали рост заболеваемости с увеличением численности лисиц, однако болезнь выявляли и у других животных — например, у барсуков.

Ранее сообщалось, что более трех тысяч жителей Алтайского края пострадали от укусов животных в 2025 году. Пострадавшие получали укусы, царапины и ослюнения.