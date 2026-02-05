Уже десятый случай бешенства. В Алтайском крае ввели карантин в селе Бураново
В населенном пункте ввели стандартные ограничительные меры, которые снимут лишь через 60 дней
05 февраля 2026, 14:31, ИА Амител
В Алтайском крае зафиксирован уже десятый с начала 2026 года случай бешенства. На этот раз заболевание обнаружили в селе Бураново Калманского района — на территории личного подсобного хозяйства.
Соответствующий указ о введении карантина размещен на официальном портале опубликования правовой информации.
В населенном пункте введены стандартные ограничительные меры. Их снимут лишь через 60 дней после того, как будут устранены животные, подозреваемые в заражении бешенством, и туши зверей с подтвержденным диагнозом.
Напомним, что за весь 2025 год в регионе зафиксировали 29 случаев бешенства — это стало антирекордом. Эксперты связывали рост заболеваемости с увеличением численности лисиц, однако болезнь выявляли и у других животных — например, у барсуков.
Ранее сообщалось, что более трех тысяч жителей Алтайского края пострадали от укусов животных в 2025 году. Пострадавшие получали укусы, царапины и ослюнения.
14:35:57 05-02-2026
у нас и без животных , люди какие-то бешеные ...
15:35:17 05-02-2026
Шинник (14:35:57 05-02-2026) у нас и без животных , люди какие-то бешеные ...... точно. Сами бешеные и зверюшек довели.
15:33:31 05-02-2026
лиса посмотрела телевизор