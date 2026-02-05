При определенных условиях источником инфекции может стать даже домашняя кошка

В 2025 году в Алтайском крае зафиксировали 24 очага бешенства. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор со ссылкой на данные Управления ветеринарии. При этом в 2024-м очагов было почти в два раза меньше — всего 13. Увеличилось и общее количество случаев нападения животных на людей — в прошлом году их было 3381.

Напоминаем, бешенство — это невероятно опасный вирус, который смертелен не только для животных, но и для людей. О том, какие животные становятся источником угрозы и как защитить себя и своих питомцев, — в материале amic.ru.

Все начинается с лисы

Всего очаги были выявлены в 16 районах Алтайского края. Из данных следует, что чаще всего выявляли зараженных бешенством собак. Но также в сводке фигурируют лисы, кошки и крупный рогатый скот. Были также один барсук и один корсак. В Барнауле в 2025-м выявили четыре очага — кошка, собака и две лисы.

Случаи продолжаются и в этом году. Так, 27 января зараженная лиса напала на мужчину и покусала собак в Камне-на-Оби. Животное отловили, а бешенство подтвердили лабораторно. В городе ввели карантин — всех восприимчивых к вирусу животных вакцинируют. Пострадавший находится под наблюдением врачей.

В Алтайском крае именно лисы — главный источник распространения бешенства, рассказал профессор АлтГУ, доктор биологических наук Сергей Снигирев. Резервуаром для вируса становятся представители псовых и кошачьих, а также куньих – ласки, горностаи и барсуки. Это значит, что они становятся носителями, когда подвергаются нападениям лисиц. Уже после этого они сами становятся источником угрозы: как для других зверей, так и для людей.

Он подчеркнул, что уже несколько лет регион входит в число неблагополучных по этой инфекции.

Даже домашняя кошка может заразиться

И все же чаще всего жертвами нападения лис становятся домашние животные — в основном кошки и собаки. По данным Роспотребнадзора, в структуре заболеваемости бешенством они составляют 70%. Лишь 30% выявленных животных — дикие.

Профессор Снигирев подчеркивает: шансы повстречаться с бешеной лисой равны у собаки на привязи и у той, что находится на свободном выгуле. Домашние кошки тоже в зоне риска, если хозяева возят их летом на дачу.

«Освоившись, кошки удаляются от дома на сотни метров для охоты на птичек и мышей, где могут быть инфицированы бешенством при встрече с животными-вирусоносителями», — цитирует ученого пресс-служба АлтГУ. Соответственно, в дальнейшем эти питомцы становятся опасными уже для своих хозяев.

Бешенство передается не только через укус, но и через попадание слюны на поврежденные участки кожи или слизистую оболочку.

Как понять, что животное больно бешенством?

Профессор подчеркнул, что развитие бешенства в организме животного состоит из трех стадий: продромальная (ранняя), стадия возбуждения и паралич. Поначалу определить болезнь очень трудно — признаков почти нет.

«Продромальная стадия длится от 12 часов до трех суток и характеризуется повышением чувствительности восприимчивых животных к шуму, свету, прикосновениям, изменением и снижением аппетита, нарушением зрения, повышением температуры тела. Животные перестают пить, прячутся. Стадия возбуждения характеризуется приступами агрессии, расстройствами чувствительности. Наблюдаются судороги, парезы жевательных мышц и мышц глотки, слюнотечение, сужение зрачков, затрудненное дыхание, учащенные позывы к мочеиспусканию, слабость. Стадия возбуждения длится от трех до четырех суток. Стадия параличей характеризуется снижением или исчезновением болевой чувствительности, понижением температуры тела, слюнотечением, параличами глотки, языка, мышц челюсти и конечностей. Стадия параличей длится до четырех суток. Исход болезни летальный», — рассказал Сергей Снигирев.

Он также объяснил, что хозяев должны насторожить изменения в поведении кошки или собаки: они могут стать как слишком пугливыми, так и чересчур ласковыми.

«Бешенство можно отличить по одному из явных признаков — гидрофобии, то есть боязни воды. Вирус вызывает у животного спазм глотательных мышц, и оно не может пить. Еще один признак — обильное слюноотделение, пена изо рта и рвота. Их поведение неадекватно — они не реагируют на зов хозяина, грызут несъедобные предметы, прыгают на стены, кусаются и бросаются на всех вокруг», — сказал доктор биологических наук. Ну а в случае с дикими животными само их нахождение в населенном пункте — это уже опасный сигнал. Те же лисы обычно боятся людей. Если они спокойно заходят в город и не пугаются появления человека, то чувство страха, возможно, уже притуплено развитием вируса.

Снигирев подчеркнул, что всех восприимчивых к бешенству животных, включая кошек и собак, нужно обязательно вакцинировать. Это единственный способ защитить питомца и себя самого.

Вероятность летального исхода — 100%

В Роспотребнадзоре отметили, что уже на протяжении 15 лет в Алтайском крае не регистрируют заболеваемость бешенством среди населения.

Но это не отменяет того факта, что вирус смертелен для человека. Если вовремя не ввести вакцину и не оказать всю необходимую медицинскую помощь, вероятность летального исхода составляет 100%. Причем смерть от бешенства очень мучительная — заболевший человек проходит через те же стадии, включая судороги и приступы буйства. Затем наступает паралитическая стадия. Гибель наступает от остановки сердца или дыхания.

Чем выше укус, тем быстрее вирус бешенства доберется до головного мозга.

Что делать, если укусило животное?

После контакта с зараженным животным нужно как можно скорее обильно промыть рану мыльным раствором или любым моющим средством, а затем — проточной водой. Края раны после этого следует обработать 70-градусным спиртом или 5%-й настойкой йода. Сразу после этого нужно обратиться в травмпункт, где назначат и начнут курс профилактических прививок. Прерывать его ни в коем случае нельзя.