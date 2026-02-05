Смертельный укус лисы. Как защититься от бешенства, которое встречается на Алтае все чаще
При определенных условиях источником инфекции может стать даже домашняя кошка
05 февраля 2026, 08:00, ИА Амител
В 2025 году в Алтайском крае зафиксировали 24 очага бешенства. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор со ссылкой на данные Управления ветеринарии. При этом в 2024-м очагов было почти в два раза меньше — всего 13. Увеличилось и общее количество случаев нападения животных на людей — в прошлом году их было 3381.
Напоминаем, бешенство — это невероятно опасный вирус, который смертелен не только для животных, но и для людей. О том, какие животные становятся источником угрозы и как защитить себя и своих питомцев, — в материале amic.ru.
Все начинается с лисы
Всего очаги были выявлены в 16 районах Алтайского края. Из данных следует, что чаще всего выявляли зараженных бешенством собак. Но также в сводке фигурируют лисы, кошки и крупный рогатый скот. Были также один барсук и один корсак. В Барнауле в 2025-м выявили четыре очага — кошка, собака и две лисы.
Случаи продолжаются и в этом году. Так, 27 января зараженная лиса напала на мужчину и покусала собак в Камне-на-Оби. Животное отловили, а бешенство подтвердили лабораторно. В городе ввели карантин — всех восприимчивых к вирусу животных вакцинируют. Пострадавший находится под наблюдением врачей.
В Алтайском крае именно лисы — главный источник распространения бешенства, рассказал профессор АлтГУ, доктор биологических наук Сергей Снигирев. Резервуаром для вируса становятся представители псовых и кошачьих, а также куньих – ласки, горностаи и барсуки. Это значит, что они становятся носителями, когда подвергаются нападениям лисиц. Уже после этого они сами становятся источником угрозы: как для других зверей, так и для людей.
Он подчеркнул, что уже несколько лет регион входит в число неблагополучных по этой инфекции.
Даже домашняя кошка может заразиться
И все же чаще всего жертвами нападения лис становятся домашние животные — в основном кошки и собаки. По данным Роспотребнадзора, в структуре заболеваемости бешенством они составляют 70%. Лишь 30% выявленных животных — дикие.
Профессор Снигирев подчеркивает: шансы повстречаться с бешеной лисой равны у собаки на привязи и у той, что находится на свободном выгуле. Домашние кошки тоже в зоне риска, если хозяева возят их летом на дачу.
«Освоившись, кошки удаляются от дома на сотни метров для охоты на птичек и мышей, где могут быть инфицированы бешенством при встрече с животными-вирусоносителями», — цитирует ученого пресс-служба АлтГУ. Соответственно, в дальнейшем эти питомцы становятся опасными уже для своих хозяев.
Бешенство передается не только через укус, но и через попадание слюны на поврежденные участки кожи или слизистую оболочку.
Как понять, что животное больно бешенством?
Профессор подчеркнул, что развитие бешенства в организме животного состоит из трех стадий: продромальная (ранняя), стадия возбуждения и паралич. Поначалу определить болезнь очень трудно — признаков почти нет.
«Продромальная стадия длится от 12 часов до трех суток и характеризуется повышением чувствительности восприимчивых животных к шуму, свету, прикосновениям, изменением и снижением аппетита, нарушением зрения, повышением температуры тела. Животные перестают пить, прячутся. Стадия возбуждения характеризуется приступами агрессии, расстройствами чувствительности. Наблюдаются судороги, парезы жевательных мышц и мышц глотки, слюнотечение, сужение зрачков, затрудненное дыхание, учащенные позывы к мочеиспусканию, слабость. Стадия возбуждения длится от трех до четырех суток. Стадия параличей характеризуется снижением или исчезновением болевой чувствительности, понижением температуры тела, слюнотечением, параличами глотки, языка, мышц челюсти и конечностей. Стадия параличей длится до четырех суток. Исход болезни летальный», — рассказал Сергей Снигирев.
Он также объяснил, что хозяев должны насторожить изменения в поведении кошки или собаки: они могут стать как слишком пугливыми, так и чересчур ласковыми.
«Бешенство можно отличить по одному из явных признаков — гидрофобии, то есть боязни воды. Вирус вызывает у животного спазм глотательных мышц, и оно не может пить. Еще один признак — обильное слюноотделение, пена изо рта и рвота. Их поведение неадекватно — они не реагируют на зов хозяина, грызут несъедобные предметы, прыгают на стены, кусаются и бросаются на всех вокруг», — сказал доктор биологических наук. Ну а в случае с дикими животными само их нахождение в населенном пункте — это уже опасный сигнал. Те же лисы обычно боятся людей. Если они спокойно заходят в город и не пугаются появления человека, то чувство страха, возможно, уже притуплено развитием вируса.
Снигирев подчеркнул, что всех восприимчивых к бешенству животных, включая кошек и собак, нужно обязательно вакцинировать. Это единственный способ защитить питомца и себя самого.
Вероятность летального исхода — 100%
В Роспотребнадзоре отметили, что уже на протяжении 15 лет в Алтайском крае не регистрируют заболеваемость бешенством среди населения.
Но это не отменяет того факта, что вирус смертелен для человека. Если вовремя не ввести вакцину и не оказать всю необходимую медицинскую помощь, вероятность летального исхода составляет 100%. Причем смерть от бешенства очень мучительная — заболевший человек проходит через те же стадии, включая судороги и приступы буйства. Затем наступает паралитическая стадия. Гибель наступает от остановки сердца или дыхания.
Чем выше укус, тем быстрее вирус бешенства доберется до головного мозга.
Что делать, если укусило животное?
После контакта с зараженным животным нужно как можно скорее обильно промыть рану мыльным раствором или любым моющим средством, а затем — проточной водой. Края раны после этого следует обработать 70-градусным спиртом или 5%-й настойкой йода. Сразу после этого нужно обратиться в травмпункт, где назначат и начнут курс профилактических прививок. Прерывать его ни в коем случае нельзя.
08:48:28 05-02-2026
А с наличием антирабической вакцины в больницах разобрались или опять как пару лет назад, когда её во всем крае не было?
09:35:05 05-02-2026
Гость (08:48:28 05-02-2026) А с наличием антирабической вакцины в больницах разобрались ... Так проблемы с вакцинами не только лишь в крае. И отнюдь не только с человеческими. Импортозаместили, так сказать.
09:17:49 05-02-2026
Почему вакцину до сих пор не изобрели, как минимум для людей?!
09:31:55 05-02-2026
Гость (09:17:49 05-02-2026) Почему вакцину до сих пор не изобрели, как минимум для людей... Всм "как минимум"?.. Для животных она есть сто лет в обед, другое дело, что хозяева не бегут прививать своих питомцев, "спасибо" тридцатилетней вакханалии антипри и потакающего им государства. А людей от бешенства не прививают всех поголовно, хотя вакцина существует. Прививают только группу риска, остальным она без надобности и ставится экстренно в случае укуса. Оказывается, есть люди, которые этого не знают. Н-да...
09:54:15 05-02-2026
Гость (09:31:55 05-02-2026) Всм "как минимум"?.. Для животных она есть сто лет в обед, д... Да, не знаю, ссылку можно на ресурс где это сказано и как препарат называется, с какой периодичностью и в каком возрасте ставится? Под вакциной я имею ввиду, поставили ее в детстве и на всю жизнь или лет на 10 как от столбняка. А про которую вы говорите вакцину, так эти уколы ставят после укусов, царапин и т.д. и даже когда неизвестно зараженное животное или нет
11:47:37 05-02-2026
Гость (09:54:15 05-02-2026) Да, не знаю, ссылку можно на ресурс где это сказано и как пр... Животным надо ставить ЕЖЕГОДНО. Людям точно также. Вакцины на 10 лет - нет!
12:05:07 05-02-2026
Дохтур (11:47:37 05-02-2026) Животным надо ставить ЕЖЕГОДНО. Людям точно также. Вакцины н...
не ежегодно, а раз в три года!!!! и желательно сначала проверить титры. вакцины эти очень тяжелые, и нежелательно травить животинку так часто
12:08:37 05-02-2026
Дохтур (11:47:37 05-02-2026) Животным надо ставить ЕЖЕГОДНО. Людям точно также. Вакцины н... Ну... справедливости ради, животных можно вакцинировать раз в три года. Но - наш вет, например, учитывая обстановку в крае, рекомендует все же прививать ежегодно. Что мы и делаем, хотя животины на улице не бывают.
13:32:43 05-02-2026
Гость (12:08:37 05-02-2026) Ну... справедливости ради, животных можно вакцинировать раз ...
ваш вет с этого имеет денежку, вот и рекомендует. для ваших домоседов достаточно одного раза в три года, а то и реже. титры проверяйте. вакцина эта здоровья точно не прибавит
15:06:31 05-02-2026
Гость (13:32:43 05-02-2026) ваш вет с этого имеет денежку, вот и рекомендует. для в... Вы себя сами-то слышите? Титры стоят раз в пять дороже, чем прививка. И с чего клиника больше денег заработает?)
12:05:05 05-02-2026
Гость (09:54:15 05-02-2026) Да, не знаю, ссылку можно на ресурс где это сказано и как пр... Ну вот мой ответ по какой-то причине не пропустили( Если коротко - вакцина одна и та же и при укусе, и при профилактике. На всю жизнь или на десять лет - увы, нет. Поищите, в принципе на профильных сайтах все расписано достаточно подробно.
09:59:40 05-02-2026
Гость (09:31:55 05-02-2026) Всм "как минимум"?.. Для животных она есть сто лет в обед, д... И не пора ли жителей АК вакцинировать в связи с ужасающей статистикой в новости, особенно в сельской местности?
10:31:31 05-02-2026
Гость (09:59:40 05-02-2026) И не пора ли жителей АК вакцинировать в связи с ужасающей ст... А смысл?.. Прививайте домашних животных, даже если они не выходят на улицу, и уж тем более, если выходят. Не бегите гладить бродяжек и тем более диких животных, особенно если они выходят к людям. Да, белочек тоже. Вероятность нарваться в городе на кого-то бешеного пока еще все же невелика, особенно при соблюдении нехитрых правил.
12:18:35 05-02-2026
Отстреливать нужно своевременно и непрерывно.
13:01:59 05-02-2026
Существует вакцина от бешенства для диких животных (рабадроп, оралбивак и др.). Такая вакцина с приманкой-кормом раскладывается в местах обитания диких животных. При поедании животным приманки формируется иммунитет, продолжающийся около года
13:05:07 05-02-2026
Гость (13:01:59 05-02-2026) Существует вакцина от бешенства для диких животных (рабадроп... Вот только на раскладывание приманок с вакциной, похоже, забили давно и качественно( А если учесть, что скот в деревнях тоже, похоже, никто не удосуживается вакцинировать, про собак и кошек я уже просто молчу, то имеем то, что имеем.