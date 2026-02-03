Более трех тысяч жителей Алтайского края пострадали от укусов животных в 2025 году
03 февраля 2026, 22:08, ИА Амител
В Алтайском крае в 2025 году свыше трех тысяч человек пострадали от нападений животных, при этом случаев заболевания бешенством среди населения в регионе не фиксируется уже более 15 лет. Такие данные привели в региональном управлении Роспотребнадзора.
Как отмечает ведомство, животные напали на 3381 жителя края. Пострадавшие получали укусы, царапины и ослюнения. По сравнению с 2024 годом количество подобных инцидентов выросло на 7%. При этом лишь 4,7% случаев были связаны с нападениями диких животных, тогда как в большинстве ситуаций люди пострадали от домашних животных.
Одновременно с этим в регионе ухудшилась эпизоотическая обстановка. По информации управления ветеринарии Алтайского края, в 2025 году было зарегистрировано 24 очага бешенства, тогда как годом ранее их насчитывалось 13. Заболевание выявляли в 15 районах края: в Локтевском, Третьяковском, Бийском, Мамонтовском, Алейском, Солтонском, Шипуновском, Смоленском, Хабарском, Тюменцевском, Тальменском, Целинном, Первомайском, Быстроистокском и Новичихинском районах, а также в Барнауле. Случаи бешенства фиксировались у собак, кошек, лис, корсаков, барсуков и крупного рогатого скота.
Специалисты отмечают, что в 70% случаев бешенство выявляли у домашних животных, еще в 30% — у диких. По их словам, активность природных очагов способствует вовлечению в процесс домашних и сельскохозяйственных животных, что повышает риск инфицирования людей. При этом заболеваемость бешенством среди населения Алтайского края по-прежнему не регистрируется более 15 лет.
В управлении ветеринарии пояснили, что распространению заболевания среди животных способствуют наличие безнадзорных животных в городах и сельской местности, а также несоблюдение правил содержания домашних питомцев. В целях профилактики специалисты рекомендуют приобретать животных только при наличии ветеринарных документов, своевременно вакцинировать домашних и сельскохозяйственных животных, избегать контактов с безнадзорными животными и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае укусов или других контактов с неизвестными животными.
Всего за январь 2026 года в Алтайском крае зарегистрировано шесть случаев бешенства. Для сравнения: за весь 2025 год было выявлено 29 очагов заболевания.
22:27:12 03-02-2026
Только массовые отстрелы спасут ситуацию.
00:54:53 04-02-2026
А чиновники специально не принимают меры и способствуют этим распространению бешенства? Так это же вредительство. Почему прокуратура отдыхает? Бастрыкина ждет?
07:15:49 04-02-2026
Как понимаю, собаки на улицах так и будут оставаться священными животными, и их жизни и благополучие будут считаться важнее человеческих?
10:26:07 04-02-2026
Чучмек (07:15:49 04-02-2026) Как понимаю, собаки на улицах так и будут оставаться священн... Вы правильно понимаете. Это раньше от зверья частоколом огораживались. Сегодня оно свободно бродит, как и двуногое порой.
09:55:19 04-02-2026
Главное, что бы еще и комары не озверели!!! :)