На Алтае в цветах из Китая нашли вредителей, которые уничтожают до 100% урожая

Партия включала более 25 видов цветов общим объемом свыше 52 тысяч штук

05 мая 2026, 11:17, ИА Амител

Цветы / Фото: Алтайский филиал ФГБУ "ЦОК АПК"

В конце апреля специалисты Алтайского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" проверили образцы срезов декоративных растений, поступивших из Китая: партия включала более 25 видов цветов общим объемом свыше 52 тысяч штук.

В ходе исследования в лаборатории выявили заражение карантинными вредителями: цветы и бутоны гвоздики, львиного зева, сафлора, эустомы, молюцеллы, птицемлечника и статицы оказались поражены западным цветочным трипсом, а гипсофилы — трипсом Пальма.

Эти вредители представляют серьезную угрозу — они способны уничтожить до 100 % урожая в теплицах и садах. Информация о выявлении карантинных объектов в импортной продукции уже направлена в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай для принятия необходимых мер.

Ранее сообщалось, что поставку 20 тонн кишечного сырья из Монголии пресекли на Алтае. Специалисты проверяли груз из Монголии, следовавший транзитом в Узбекистан.