В Алтайском крае отмечен рекорд по числу лебедей на зимовке

Такого количества птиц в Алтайском крае ранее не фиксировали

28 января 2026, 09:33, ИА Амител

Лебеди в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В конце 2025 года в Алтайском крае зафиксировали рекордное количество зимующих лебедей-кликунов. Как сообщает "Катунь 24" со ссылкой на орнитолога Алексея Эбеля, на традиционных местах зимовки в регионе насчитали 1892 птицы.

Подсчет проводили в основных точках массового пребывания кликунов – в заказнике "Лебединый" на озере Светлом в Советском районе и на реке Бия в поселке Молодежном под Бийском. По словам специалиста, такого количества зимующих лебедей в Алтайском крае ранее не фиксировали.

Предыдущий максимум был зарегистрирован в 2024 году, когда на зимовку прилетели 1709 лебедей-кликунов. В 2025 году, напротив, наблюдалось снижение численности – тогда зимовать остались 1527 птиц. В нынешнем сезоне ситуация изменилась кардинально.

Особенностью текущей зимовки стало и большое число молодых птиц. Их доля превысила 30%, тогда как в предыдущие годы молодняк составлял не более 14% от общего числа. По словам Алексея Эбеля, это свидетельствует о крайне благоприятном гнездовом сезоне для лебедей-кликунов.

Учет зимующих водоплавающих птиц проводили представители Алтайского отделения Союза охраны птиц России при содействии КГБУ "Алтайприрода" в рамках Всероссийского среднезимнего учета "Серая шейка".

Ранее сообщалось, что этой зимой в Барнауле наблюдается массовое скопление дроздов-рябинников. Птицы активно кормятся на рябинах и яблонях как в спальных районах, так и в центральной части города.