Птичий десант. Барнаул "атаковали" полчища дроздов-рябинников

Стаи крупных птиц можно увидеть в разных частях города

16 января 2026, 06:40, ИА Амител

Дрозды-рябинники в Барнауле / Фото: amic.ru

Этой зимой в Барнауле наблюдается массовое скопление дроздов-рябинников. Птицы активно кормятся на рябинах и яблонях как в спальных районах, так и в центральной части города.

О причинах затянувшегося пролета рассказал amic.ru орнитолог Алексей Эбель. По его словам, обычно эти птицы мигрируют в южные регионы еще осенью. Однако в текущем сезоне из-за хорошего урожая ягод в северной тайге рябинники задержались на прежних местах обитания дольше обычного.

Массовое появление птиц в Алтайском крае и Барнауле началось в середине декабря. В отдельных стаях горожане насчитывают до нескольких сотен особей.

«Пролет шел и в последние дни, но рябины и ягоды-дички все меньше, поэтому вскоре рябинники и кочующие параллельно свиристели исчезнут», – отмечает Алексей Эбель.

Специалист добавил, что часть птиц может остаться в городе на всю зиму при наличии кормовой базы. Также, помимо рябинников, в Барнауле сейчас в небольшом количестве зимуют чернозобые и черные дрозды.

Ранее в Барнауле на подоконник к местной жительнице ночью прилетела сова. Неожиданную гостью заметила Татьяна, проживающая в Северном Власихинском проезде в Индустриальном районе.

Спасенные совы / Фото:

Под Новосибирском в новогодние праздники спасли двух краснокнижных сов

Ветеринары надеются, что птицы поправятся и снова взлетят в родном лесу
Гость

09:11:22 16-01-2026

Татьяна, проживающая в Северном Власихинском проезде в Индустриальном районе.
Почему В проезде?

Элен без ребят

09:21:11 16-01-2026

видела стаю в центре, но подумала, что это хохлатики - свиристели рано прилетели.
пс. я почти поэтесса, оказывается :)

Гость

10:19:42 16-01-2026

Элен без ребят (09:21:11 16-01-2026) видела стаю в центре, но подумала, что это хохлатики - свири... Я поэт зовут Незнайка, а в миру я просто Зайка

Гость

16:49:39 16-01-2026

Элен без ребят (09:21:11 16-01-2026) видела стаю в центре, но подумала, что это хохлатики - свири... Свиристели еще в декабре летали.

Гость

12:39:40 16-01-2026

У нас в Лесном они неделю назад пролетели, после них весь двор от соседской рябины в объедках, ну а рябины у соседей теперь оже нет, вместе с листьями выпотрашили.
Вредители, хуже саранчи.

Гость

12:44:25 16-01-2026

Гость (12:39:40 16-01-2026) У нас в Лесном они неделю назад пролетели, после них весь дв... Интересно какие листья на рябине в декабре? Вот люди жадные какие стали, уже рябины зимой жалко стало для птичек.

Гость

12:58:28 16-01-2026

Гость (12:44:25 16-01-2026) Интересно какие листья на рябине в декабре? Вот люди жадные... Январь же вроде

Гость

16:07:22 16-01-2026

Гость (12:39:40 16-01-2026) У нас в Лесном они неделю назад пролетели, после них весь дв... А чего вы собирались делать с листьями и ягодами рябины в январе?

Гость

18:46:30 16-01-2026

Гость (16:07:22 16-01-2026) А чего вы собирались делать с листьями и ягодами рябины в ян... Так рябиноффку ж

Гость

19:52:43 16-01-2026

Гость (12:39:40 16-01-2026) У нас в Лесном они неделю назад пролетели, после них весь дв... сам ты саранча. представитель самого жадного, опасного вида планеты. фу

Гость

19:53:49 16-01-2026

милые. это очень полезные птицы, летом едят гусениц так же активно, защищают лиственные леса

