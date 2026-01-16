Птичий десант. Барнаул "атаковали" полчища дроздов-рябинников

Стаи крупных птиц можно увидеть в разных частях города

16 января 2026, 06:40, ИА Амител

Дрозды-рябинники в Барнауле / Фото: amic.ru

Этой зимой в Барнауле наблюдается массовое скопление дроздов-рябинников. Птицы активно кормятся на рябинах и яблонях как в спальных районах, так и в центральной части города.

О причинах затянувшегося пролета рассказал amic.ru орнитолог Алексей Эбель. По его словам, обычно эти птицы мигрируют в южные регионы еще осенью. Однако в текущем сезоне из-за хорошего урожая ягод в северной тайге рябинники задержались на прежних местах обитания дольше обычного.

Массовое появление птиц в Алтайском крае и Барнауле началось в середине декабря. В отдельных стаях горожане насчитывают до нескольких сотен особей.

«Пролет шел и в последние дни, но рябины и ягоды-дички все меньше, поэтому вскоре рябинники и кочующие параллельно свиристели исчезнут», – отмечает Алексей Эбель.

Специалист добавил, что часть птиц может остаться в городе на всю зиму при наличии кормовой базы. Также, помимо рябинников, в Барнауле сейчас в небольшом количестве зимуют чернозобые и черные дрозды.

