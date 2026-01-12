Под Новосибирском в новогодние праздники спасли двух краснокнижных сов

Ветеринары надеются, что птицы поправятся и снова взлетят в родном лесу

12 января 2026, 13:45, ИА Амител

Спасенные совы / Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирской области в конце декабря 2025 и начале января 2026 года местные жители спасли двух редких сов – уральских неясытей, занесенных в Красную книгу, пишет "КП-Новосибирск".

Первый случай произошел 29 декабря возле села Красный Яр. Местная жительница Владислава Сидорова заметила на снегу белый комочек, который оказался травмированной совой. Птица не могла улететь. Девушка забрала ее, посадила в коробку и отогревала, кормя морожеными мышами. После праздников сову доставили к ветеринарам. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму. По их мнению, птица, вероятно, из-за истощения врезалась в дорожный знак.

Вторую сову с сотрясением мозга нашли 8 января в селе Козиха. Птица также сильно пострадала, у нее был поврежден глаз. Сейчас ее лечат волонтеры, применяя пять препаратов. По словам ветеринаров, уже заметны первые признаки улучшения состояния обеих неясытей. Специалисты надеются, что после полного курса лечения совы восстановятся и смогут вернуться в дикую природу.

Ранее в Барнауле на подоконник к местной жительнице ночью прилетела сова. Неожиданную гостью заметила Татьяна, проживающая в Северном Власихинском проезде.