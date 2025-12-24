В Барнауле подешевели iPhone: аналитики подвели итоги года на рынке смартфонов

По данным специалистов, 73% всех проданных смартфонов приходится на сегмент ресейла

24 декабря 2025, 09:00, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

По данным платформы "Авито", в 2025 году на рынке смартфонов Барнаула наблюдается заметная динамика цен – особенно в сегменте iPhone. Аналитики зафиксировали существенное снижение стоимости популярных моделей, тогда как устройства других брендов в среднем подорожали.

Согласно исследованию, 73% всех проданных на "Авито" смартфонов приходится на сегмент ресейла – перепродажи устройств в хорошем состоянии. Распределение по брендам таково: Apple – 74% продаж, Samsung – 8%, Xiaomi – 7%, HONOR и realme – по 2%.

«Наиболее заметное снижение стоимости зафиксировано среди подержанных iPhone. Так, iPhone 11 подешевел на 32%, средняя цена 13 000 рублей, iPhone 12 – снижение на 32%, средняя цена 19 000 рублей, iPhone 12 mini стал дешевле на 31%, средняя цена 16 000 рублей, iPhone Xr – падение цены на 31%, средняя цена 9000 рублей, а iPhone 7 упал в цене на 30%, его средняя стоимость 3000 рублей», – говорится в исследовании.

При этом устройства HONOR в ресейл‑сегменте подорожали на 19%, а Samsung – на 7%.

Среди новых устройств также лидируют iPhone с заметным снижением стоимости. Например, iPhone 14 стал дешевле на 28%, его средняя цена 44 000 рублей. iPhone 16 Pro – падение цены на 26%, средняя цена 90 000 рублей, iPhone 15 Pro и iPhone 15 – снижение на 23%, средние цены 75 000 рублей и 55 000 рублей соответственно. И, наконец, iPhone 13 Pro подешевел на 20%, а его средняя цена составила 46 000 рублей.

В то же время цены на новые смартфоны других брендов выросли. Например, Sony – на 7%, realme – на 6%, а TECNO – на 2%.

«Пользователи все чаще выбирают ресейл – это удобный способ приобрести устройство в отличном состоянии по цене значительно ниже рыночной. Лидерство Apple на платформе подтверждает устойчивый спрос на iPhone, даже с учетом колебаний цен», – отметил руководитель бизнес‑направления "Электроника и бытовая техника" на "Авито" Павел Комаров.

Так, 2025 год на рынке смартфонов Барнаула ознаменовался заметным удешевлением iPhone как в сегменте ресейла, так и среди новых устройств, тогда как смартфоны других брендов показали умеренную положительную динамику цен.

Накануне аналитики предрекли подорожание техники Apple из-за кризиса чипов памяти в 2026 году.