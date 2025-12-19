Какие бренды одежды, обуви и аксессуаров предпочитают в Барнауле?

В основном горожане выбирают недорогие товары

19 декабря 2025, 07:15, ИА Амител

Кроссовки, обувь/ Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney / amic.ru

Специалисты "Авито" проанализировали продажи одежды, обуви и аксессуаров российских брендов в Барнауле в октябре 2025 года и сравнили их с данными аналогичного периода прошлого года. Как выяснилось, чаще всего в лидеры роста продаж попадали бренды Lime и Befree.

Одежда

Среди женской одежды за год в Барнауле заметнее всего выросли продажи вещей бренда 12 Storeez – на 62%. Они в среднем обходились в 4 тыс. рублей. На втором месте – Zarina с ростом продаж на 49%, одежду этого бренда в среднем покупали за 1,5 тыс. рублей.

В мужской одежде по росту продаж лидирует "Твое" – вещи этого бренда стали покупать чаще на 80%, в среднем они стоили 1 тыс. рублей. На 14% выросли продажи мужской одежды Gloria Jeans – в среднем вещи покупали за 1,5 тыс. рублей.

Обувь

Продажи женской обуви сильнее всего выросли у бренда Lime – на 19%, в среднем она стоила 6 тыс. рублей. На 14% чаще стали покупать обувь Love Republic, в среднем за 5 тыс. рублей. Также в этом сегменте на 7% выросли продажи бренда "Твое", обувь в среднем покупали за 500 рублей.

Мужскую обувь активнее всего покупали от бренда Justin – продажи выросли в 2,5 раза, в среднем она обходилась в 20 тыс. рублей. В два раза чаще стали покупать мужскую обувь Lime – в среднем за 5 тыс. рублей. Также на 38% выросли продажи обуви для мужчин в Befree – в среднем обходилась в 1,5 тыс. рублей.

Сумки и аксессуары

В категории "Сумки, рюкзаки и чемоданы" лидирует бренд "Твое" – их товары стали покупать чаще на 40%. В среднем одна вещь обходилась в 1 тыс. рублей. На втором месте – бренд Lime с ростом продаж на 25%, в среднем сумки покупали за 4,5 тыс. рублей. На 25% выросли продажи бренда Zarina, сумки в среднем стоили 3 тыс. рублей.

Среди аксессуаров выше оказался бренд Lime – продажи выросли в три раза, в среднем товары стоили 2,5 тыс. рублей. Далее следует 12 Storeez с ростом продаж на 43% – их аксессуары в среднем стоили 3 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкает Love Republic – аксессуары этого бренда стали покупать на 25% чаще, в среднем за 2 тыс. рублей.