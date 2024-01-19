В Барнауле повысили стоимость проезда еще на одном маршруте
Проезд подорожает на пять рублей
19 января 2024, 11:18, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле повысили стоимость проезда на маршруте № 205, который ходит до Новоалтайска, сообщает altapress.ru со ссылкой на читателей.
"С 19 января оплату за проезд по Барнаулу повысили до 35 рублей", – отмечает издание.
Стоимость проезда до Новоалтайска останется прежней – 55 рублей.
Ранее amic.ru выяснил, почему в Барнауле снова растут цены на проезд в автобусах и маршрутках.
11:24:39 19-01-2024
Решили не шокировать народ одновременным поднятием ценника на все маршруты сразу?)
11:31:12 19-01-2024
А в двойке какая цена? Кто знает?
11:45:58 19-01-2024
должно быть 30 рублей.
11:46:13 19-01-2024
Гость (11:31:12 19-01-2024) А в двойке какая цена? Кто знает?... 30 руб
12:04:56 19-01-2024
Гость (11:46:13 19-01-2024) 30 руб... Вот зараза. Взял с меня 35 и промолчал. фу...
11:55:59 19-01-2024
Сделали бы проезд 200 руб в автобусах с 23 до 02 ночи, и я думаю, все бы спасибо только сказали. И часть таксистов опрокинули бы!
15:21:44 19-01-2024
Гость (11:55:59 19-01-2024) Сделали бы проезд 200 руб в автобусах с 23 до 02 ночи, и я д... 200 не много ли? Полтинник бы хватило, работай они хотя бы до 23.00. Из центра после примерно 20:30, уезжать - это жуть.
12:02:21 19-01-2024
То есть им выделенки принесли рентабельность. Им с посадкой Шелудивцева не нужно платить мзду, за каждый маршрут. И всё им мало ??? Не порали это осинное гнездо прокурорским отдать ??
12:39:24 19-01-2024
Гость (12:02:21 19-01-2024) То есть им выделенки принесли рентабельность. Им с посадкой ... вон в Новосибирске прокурора сажают, берите выше.
12:50:35 19-01-2024
правильно и делают что повышают . Вы сами организуйте перевозки и поймете
12:59:45 19-01-2024
Гость (12:50:35 19-01-2024) правильно и делают что повышают . Вы сами организуйте перев... Пример хоть одной компании,которая обанкротилась и ушла с пассажироперевозок?!
17:25:33 19-01-2024
Газелист. (12:59:45 19-01-2024) Пример хоть одной компании,которая обанкротилась и ушла с п... Барнаулпассажиртранс.
13:01:21 19-01-2024
Гость (12:50:35 19-01-2024) правильно и делают что повышают . Вы сами организуйте перев... а зачем повышать то? говоришь перевозки убыточны? знаком с Еньшиным Антоном годика эдак с 2005. он и тогда занимался пассажироперевозками. и сейчас продолжает не смотря на все рассказы об убытках. как у него это получается? почему не ушел в нормальный прибыльный бизнес? почему из перевозок уходят либо вперед ногами, либо после разрыва контракта по инициативе города, а добровольно никто не покидает? откройте тайну меценатства перевозчиков
15:36:53 19-01-2024
Гость (13:01:21 19-01-2024) а зачем повышать то? говоришь перевозки убыточны? знаком с Е... Сегодня примерно в 13:30 (плюс-минус) на остановке у Галакси в сторону центра маршрут 58 (номер101), мужик в очках подъехал не на саму остановку, а пристроился за другим автобусиком. Открыл дверь одному пассажиру, а передо мной закрыл дверь. Хотя явно видел, что я хочу войти, смотрел прямо в глаза. Маршрутка была практически пустой. Между прочим, валидатора в 58 нет, только наличкой или перевод на карту по номеру, проезд 35 рублей. То есть им пассажиры не очень-то нужны, чувствуется, 35 – это уже лишнее, если к середине дня сделал план.
13:01:20 19-01-2024
Надо сделать там самообслуживание. Тогда проблема решится. С любым тарифом. Кто может, будет платить
09:32:36 20-01-2024
Хозяина надо нормального . Чтобы порядок навел в пассажироперевозках
10:17:23 21-01-2024
Общественного транспорта как небыло так и нет, иногда ходит переполнены, старый