В Барнауле повысили стоимость проезда еще на одном маршруте

Проезд подорожает на пять рублей

19 января 2024, 11:18, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле повысили стоимость проезда на маршруте № 205, который ходит до Новоалтайска, сообщает altapress.ru со ссылкой на читателей.

"С 19 января оплату за проезд по Барнаулу повысили до 35 рублей", – отмечает издание.

Стоимость проезда до Новоалтайска останется прежней – 55 рублей.

Ранее amic.ru выяснил, почему в Барнауле снова растут цены на проезд в автобусах и маршрутках.