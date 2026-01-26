В Госдуме пояснили, при каких погодных условиях неявка на работу не считается прогулом
Если о неблагоприятных погодных условиях сообщили МЧС, метеорологи или дорожные службы, то работодатель не имеет права засчитать отсутствие сотрудника как прогул
26 января 2026, 22:00, ИА Амител
Метель и сильные снежные заносы могут считаться уважительной причиной для неявки на работу, но только при наличии официального предупреждения от экстренных служб. Об этом в комментарии ТАСС заявила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.
Депутат уточнила, что если о неблагоприятных погодных условиях сообщили МЧС, метеорологи или дорожные службы, то работодатель не имеет права засчитать отсутствие сотрудника как прогул.
«Сообщите об этом начальству. Суды в таких случаях обычно становятся на сторону работника», – отметила Стенякина.
При этом она подчеркнула, что просто не прийти на работу из-за мороза не получится. Для этого необходимо либо распоряжение руководства о временном переводе на удаленную работу, либо специальное решение региональных властей.
Парламентарий также напомнила, что на рабочих местах должны соблюдаться температурные нормы: например, в офисных помещениях для полного рабочего дня температура не должна опускаться ниже 19 градусов.
12:17:25 27-01-2026
Это на депутатов наверное действует только.
Работая в частной компании (а они щас 99% частных), работодатель тебя просто пошлет на 3 буквы за неявку и возьмет того, который будет ходить на работу. и клал он на все эти ваши правила, большой и толстый, за дверью очередь безработных трется.