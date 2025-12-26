Каждый второй россиянин не хочет вставать на работу утром
Одна из причин – постоянная усталость и недосып
26 декабря 2025, 18:30, ИА Амител
Значительная часть российских работников ощущает признаки эмоционального истощения на рабочем месте, передает RT, ссылаясь на данные, предоставленные Русской школой управления (РШУ).
Опрос, проведенный экспертами, показал, что к концу 2025 года 48% респондентов в России испытывали признаки выгорания. Среди них 68% заявили о хронической усталости. 62% участников исследования отметили высокий уровень стресса и перегрузки. Более половины опрошенных (55%) указали на возросшую раздражительность, уточнили аналитики.
Практически половина респондентов призналась в отсутствии желания начинать рабочий день. Результаты исследования также демонстрируют, что 43% опрошенных потеряли интерес к работе и не проявляют инициативу.
Специалисты подчеркивают, что факторами, способствующими профессиональному выгоранию, являются неэффективная организация рабочего процесса, чрезмерная рабочая нагрузка и недостаточное вознаграждение. Зачастую российские работники также выражают недовольство из-за необходимости сверхурочной работы.
18:37:09 26-12-2025
А каждый первый из этих двоих не работает!
Так точнее будет.
19:23:52 26-12-2025
Если утром не хочется вставать на работу, надо изменить график, трудиться с обеда.
22:25:33 26-12-2025
Мы все живём по графику жаворонков.
Потому что жаворонок сильнее страдает если живёт как сова. Но сова может нормально себя чувствовать если ему навязать ритм жаворонка...!
Здесь тоже несправедливость...
23:32:44 26-12-2025
Гость (22:25:33 26-12-2025) Мы все живём по графику жаворонков. Потому что жаворонок... Сова не может нормально себя чувствовать в ритмах жаворонков. Поэтому с трудом встает, потом досыпает на работе и приходит в себя только часов в 11. Тогда и начинает полноценно трудиться. Хорошо это или плохо, не знаю, но изменить невозможно.
00:41:24 27-12-2025
тогда выбирайте нормальную работу вам по нутру, комфортную. чтобы встал в 13 часов, расположился, поработал, заработал богатые деньги и всё. чтобы 300 000 доход месячный, ну
11:26:22 27-12-2025
Особенно тяжело зимой. Темнота и сумерки до 10 утра. А к концу года на работе , зачастую, аврал, нервотрепка🤦
18:14:43 27-12-2025
какие то идиоты оставили летнее время. Невозможно вставать и соображать утром.