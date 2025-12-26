Каждый второй россиянин не хочет вставать на работу утром

Одна из причин – постоянная усталость и недосып

26 декабря 2025, 18:30, ИА Амител

Сон / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Значительная часть российских работников ощущает признаки эмоционального истощения на рабочем месте, передает RT, ссылаясь на данные, предоставленные Русской школой управления (РШУ).

Опрос, проведенный экспертами, показал, что к концу 2025 года 48% респондентов в России испытывали признаки выгорания. Среди них 68% заявили о хронической усталости. 62% участников исследования отметили высокий уровень стресса и перегрузки. Более половины опрошенных (55%) указали на возросшую раздражительность, уточнили аналитики.

Практически половина респондентов призналась в отсутствии желания начинать рабочий день. Результаты исследования также демонстрируют, что 43% опрошенных потеряли интерес к работе и не проявляют инициативу.

Специалисты подчеркивают, что факторами, способствующими профессиональному выгоранию, являются неэффективная организация рабочего процесса, чрезмерная рабочая нагрузка и недостаточное вознаграждение. Зачастую российские работники также выражают недовольство из-за необходимости сверхурочной работы.