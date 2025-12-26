НОВОСТИОбщество

Каждый второй россиянин не хочет вставать на работу утром

Одна из причин – постоянная усталость и недосып

26 декабря 2025, 18:30, ИА Амител

Сон / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI
Сон / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI

Значительная часть российских работников ощущает признаки эмоционального истощения на рабочем месте, передает RT, ссылаясь на данные, предоставленные Русской школой управления (РШУ).

Опрос, проведенный экспертами, показал, что к концу 2025 года 48% респондентов в России испытывали признаки выгорания. Среди них 68% заявили о хронической усталости. 62% участников исследования отметили высокий уровень стресса и перегрузки. Более половины опрошенных (55%) указали на возросшую раздражительность, уточнили аналитики.

Практически половина респондентов призналась в отсутствии желания начинать рабочий день. Результаты исследования также демонстрируют, что 43% опрошенных потеряли интерес к работе и не проявляют инициативу.

Специалисты подчеркивают, что факторами, способствующими профессиональному выгоранию, являются неэффективная организация рабочего процесса, чрезмерная рабочая нагрузка и недостаточное вознаграждение. Зачастую российские работники также выражают недовольство из-за необходимости сверхурочной работы.

Выгорание на работе / Изображение сгенерировано shedevrum.ai

Avatar Picture
Гость

18:37:09 26-12-2025

А каждый первый из этих двоих не работает!
Так точнее будет.

Avatar Picture
Гость

19:23:52 26-12-2025

Если утром не хочется вставать на работу, надо изменить график, трудиться с обеда.

Avatar Picture
Гость

22:25:33 26-12-2025

Мы все живём по графику жаворонков.
Потому что жаворонок сильнее страдает если живёт как сова. Но сова может нормально себя чувствовать если ему навязать ритм жаворонка...!
Здесь тоже несправедливость...

Avatar Picture
Гость

23:32:44 26-12-2025

Гость (22:25:33 26-12-2025) Мы все живём по графику жаворонков. Потому что жаворонок... Сова не может нормально себя чувствовать в ритмах жаворонков. Поэтому с трудом встает, потом досыпает на работе и приходит в себя только часов в 11. Тогда и начинает полноценно трудиться. Хорошо это или плохо, не знаю, но изменить невозможно.

Avatar Picture
Гость

00:41:24 27-12-2025

тогда выбирайте нормальную работу вам по нутру, комфортную. чтобы встал в 13 часов, расположился, поработал, заработал богатые деньги и всё. чтобы 300 000 доход месячный, ну

Avatar Picture
Гость

11:26:22 27-12-2025

Особенно тяжело зимой. Темнота и сумерки до 10 утра. А к концу года на работе , зачастую, аврал, нервотрепка🤦

Avatar Picture
Гость

18:14:43 27-12-2025

какие то идиоты оставили летнее время. Невозможно вставать и соображать утром.

