Небольшой мокрый снег. Какая погода ждет Алтайский край 19 марта
Порывы ветра достигнут 12 м/с
19 марта 2026, 06:00, ИА Амител
Снег в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Днем 19 марта в Алтайском крае ожидается от 0 до +5 градусов, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
На большей части территории небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле обещают +1...+3 градуса. В конце дня небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 2–7 м/с.
Комментарии 0