Небольшой мокрый снег. Какая погода ждет Алтайский край 19 марта

Порывы ветра достигнут 12 м/с

19 марта 2026, 06:00, ИА Амител

Снег в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Днем 19 марта в Алтайском крае ожидается от 0 до +5 градусов, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

На большей части территории небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле обещают +1...+3 градуса. В конце дня небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 2–7 м/с.