В Госдуме высказались против введения обязательной 13-й зарплаты

01 декабря 2025, 15:05, ИА Амител

Светлана Бессараб, депутат Госдумы по вопросам труда, подчеркнула, что выплата тринадцатой зарплаты является инициативой работодателя, а не его обязательством. Своим мнением относительно законодательного закрепления этой выплаты депутат поделилась в интервью изданию "Лента.ру".

Она пояснила, что годовое премирование осуществляется на основании результатов работы за 12 месяцев, вследствие чего за этой выплатой закрепилось название "13-я зарплата".

«Введение обязательства по выплате я считаю неприемлемым, поскольку для бюджетных организаций это будет невыполнимо. Что касается коммерческого сектора, то здесь условия должен определять рынок, а не закон», – резюмировала Бессараб.

До этого Совет Федерации одобрил законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в Российской Федерации с начала 2026 года до уровня 27 093 рубля в месяц.