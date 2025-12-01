НОВОСТИЭкономика

В Госдуме высказались против введения обязательной 13-й зарплаты

Парламентарии уверены, что достичь такого экономически невозможно

01 декабря 2025, 15:05, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Светлана Бессараб, депутат Госдумы по вопросам труда, подчеркнула, что выплата тринадцатой зарплаты является инициативой работодателя, а не его обязательством. Своим мнением относительно законодательного закрепления этой выплаты депутат поделилась в интервью изданию "Лента.ру".

Она пояснила, что годовое премирование осуществляется на основании результатов работы за 12 месяцев, вследствие чего за этой выплатой закрепилось название "13-я зарплата".

«Введение обязательства по выплате я считаю неприемлемым, поскольку для бюджетных организаций это будет невыполнимо. Что касается коммерческого сектора, то здесь условия должен определять рынок, а не закон», – резюмировала Бессараб.

До этого Совет Федерации одобрил законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в Российской Федерации с начала 2026 года до уровня 27 093 рубля в месяц.

Гость

15:11:57 01-12-2025

В госдуме высказываются "за" только за повышение налогов, поднятия пенс. возраста, увеличения утильсбора и т.д.

Гость

15:34:27 01-12-2025

Круто правда? Изо дня в день печатать одно и то же?

Гость

16:45:38 01-12-2025

Депутатов на МРОТ!!!

гость

12:35:37 02-12-2025

в советское время была 13-я зарплата, но тогда не было рыночной экономики, как сейчас. Люди социально были защищены.

