В Госдуме высказались против введения обязательной 13-й зарплаты
Парламентарии уверены, что достичь такого экономически невозможно
01 декабря 2025, 15:05, ИА Амител
Светлана Бессараб, депутат Госдумы по вопросам труда, подчеркнула, что выплата тринадцатой зарплаты является инициативой работодателя, а не его обязательством. Своим мнением относительно законодательного закрепления этой выплаты депутат поделилась в интервью изданию "Лента.ру".
Она пояснила, что годовое премирование осуществляется на основании результатов работы за 12 месяцев, вследствие чего за этой выплатой закрепилось название "13-я зарплата".
«Введение обязательства по выплате я считаю неприемлемым, поскольку для бюджетных организаций это будет невыполнимо. Что касается коммерческого сектора, то здесь условия должен определять рынок, а не закон», – резюмировала Бессараб.
До этого Совет Федерации одобрил законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в Российской Федерации с начала 2026 года до уровня 27 093 рубля в месяц.
15:11:57 01-12-2025
В госдуме высказываются "за" только за повышение налогов, поднятия пенс. возраста, увеличения утильсбора и т.д.
15:34:27 01-12-2025
Круто правда? Изо дня в день печатать одно и то же?
16:45:38 01-12-2025
Депутатов на МРОТ!!!
12:35:37 02-12-2025
в советское время была 13-я зарплата, но тогда не было рыночной экономики, как сейчас. Люди социально были защищены.