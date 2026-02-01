В России планируют ввести НДС на импортные товары в маркетплейсах
Действующая схема позволяет крупным партиям товаров попадать на рынок без налоговой нагрузки
01 февраля 2026, 13:09, ИА Амител
Власти России обсуждают введение налога на добавленную стоимость для импортных товаров, которые продаются через маркетплейсы. Речь идет о трансграничной электронной торговле — поставках, оформляемых как заказы физических лиц и потому не облагаемых НДС, пишет Telegram-канал "Реальная журналистика".
Как следует из обсуждений в правительстве, инициативу прорабатывает Министерство финансов России, ее также поддерживает Министерство промышленности и торговли. В ведомствах считают, что действующая схема позволяет крупным партиям товаров попадать на рынок без налоговой нагрузки, создавая преимущества для зарубежных площадок по сравнению с российскими производителями и офлайн-ретейлом.
По оценкам чиновников, из-за этого бюджет ежегодно недополучает до 440 млрд рублей. Введение НДС должно выровнять условия конкуренции и сделать такие поставки менее привлекательными для бизнеса, ориентированного на обход налогов.
При этом власти не скрывают, что изменение правил может отразиться на конечных потребителях: рост издержек для продавцов с высокой долей импорта способен привести к увеличению цен на товары в маркетплейсах.
Мда. Никогда не нажрутся. А на народ плевать.
Гость (13:10:20 01-02-2026) Мда. Никогда не нажрутся. А на народ плевать.... При чем здесь народ? Про налогообложение финансовых операций и любой торговли слышали?
Гость (16:12:18 01-02-2026) При чем здесь народ? Про налогообложение финансовых операций... А кто за это заплатит, слышали?
Гость (17:51:52 01-02-2026) А кто за это заплатит, слышали?... Сейчас никто)))
Гость (16:12:18 01-02-2026) При чем здесь народ? Про налогообложение финансовых операций... За которые заплатят покупатели !
Гость (13:10:20 01-02-2026) Мда. Никогда не нажрутся. А на народ плевать.... Этому народу на эти недополученные 400+лярдов рублей недофинансировали дороги,социалку и много чего ещё
Гость (18:45:31 01-02-2026) Этому народу на эти недополученные 400+лярдов рублей недофин...
Самому не смешно? Ещё скажи, что благодаря Платону дороги стали лучше ремонтировать
Гость (20:18:26 01-02-2026) Самому не смешно? Ещё скажи, что благодаря Платону дорог... Грабют бедолагу,это ты еще не знаешь что такое налоги на западе))
Недополучаем - любимое слово там
Гость (13:15:37 01-02-2026) Недополучаем - любимое слово там ... При этом в упор не видят где бюджет перерасходует.
Гость (16:35:50 01-02-2026) При этом в упор не видят где бюджет перерасходует....
У вас в слове "разворовывается" опечатка
Противоречие очевидно.
"по сравнению с российскими производителями" - Российских производителей задавили налогами и они ничего не производят.
Правительство видимо историю забыло к чему это приводит обычно.
Гость (15:10:03 01-02-2026) Правительство видимо историю забыло к чему это приводит обыч... К бурлежу в интернетах
Вот и заканчиваются чудеса относительной дешевизны маркетплейсов. Поскольку дядюшка Синь Дзинь гнал сюда товар в серую без всяких налогов,а с российских продавцов драли в три шкуры. И поделом
н (16:52:55 01-02-2026) Вот и заканчиваются чудеса относительной дешевизны маркетпле... Это люду не понять, им градостроительство чуждо
Берите налоги одинаково со всех участников торговли или ни с кого. А то получается у нас дурак тот кто в белую работает
Если конечная цена для потребителя будет высокой, то он откажется от покупки не думаю, что казна пополница благодаря повышению поборов, у покупателя карманы не резиновые.
Гость (19:05:04 01-02-2026) Если конечная цена для потребителя будет высокой, то он отка... Куда вы денетесь?
Была одна отдушина по доступности некоторых товаров подешевле.И ту прикрывают. Хотя и понятно.Капитализм. Он везде во имя толстосумов. Сегодня платил за ЖКХ и Э\Э . Стало дороже по сравнению с декабрём на 2700 руб. По сумасшедшему подорожали тепло и э\э. Владелец СГК в Эмиратах живет.Наверно, на новую яхту перестало хватать и на хороший кондиционер. Эмираты.Жарко очень.
Когда у них харя треснет?
Из за границы дует импортный ветер. Надо бы на него тоже НДС накинуть.
Московское оролевство много теряет.
ввести НДС на импортные товары.. Назовите на вскидку десяток товаров, производящихся в России.