В России планируют ввести НДС на импортные товары в маркетплейсах

Действующая схема позволяет крупным партиям товаров попадать на рынок без налоговой нагрузки

01 февраля 2026, 13:09, ИА Амител

Грузовики на дороге / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Власти России обсуждают введение налога на добавленную стоимость для импортных товаров, которые продаются через маркетплейсы. Речь идет о трансграничной электронной торговле — поставках, оформляемых как заказы физических лиц и потому не облагаемых НДС, пишет Telegram-канал "Реальная журналистика".

Как следует из обсуждений в правительстве, инициативу прорабатывает Министерство финансов России, ее также поддерживает Министерство промышленности и торговли. В ведомствах считают, что действующая схема позволяет крупным партиям товаров попадать на рынок без налоговой нагрузки, создавая преимущества для зарубежных площадок по сравнению с российскими производителями и офлайн-ретейлом.

По оценкам чиновников, из-за этого бюджет ежегодно недополучает до 440 млрд рублей. Введение НДС должно выровнять условия конкуренции и сделать такие поставки менее привлекательными для бизнеса, ориентированного на обход налогов.

При этом власти не скрывают, что изменение правил может отразиться на конечных потребителях: рост издержек для продавцов с высокой долей импорта способен привести к увеличению цен на товары в маркетплейсах.