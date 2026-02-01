НОВОСТИЭкономика

В России планируют ввести НДС на импортные товары в маркетплейсах

Действующая схема позволяет крупным партиям товаров попадать на рынок без налоговой нагрузки

01 февраля 2026, 13:09, ИА Амител

Грузовики на дороге / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Грузовики на дороге / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Власти России обсуждают введение налога на добавленную стоимость для импортных товаров, которые продаются через маркетплейсы. Речь идет о трансграничной электронной торговле — поставках, оформляемых как заказы физических лиц и потому не облагаемых НДС, пишет Telegram-канал "Реальная журналистика".

Как следует из обсуждений в правительстве, инициативу прорабатывает Министерство финансов России, ее также поддерживает Министерство промышленности и торговли. В ведомствах считают, что действующая схема позволяет крупным партиям товаров попадать на рынок без налоговой нагрузки, создавая преимущества для зарубежных площадок по сравнению с российскими производителями и офлайн-ретейлом.

По оценкам чиновников, из-за этого бюджет ежегодно недополучает до 440 млрд рублей. Введение НДС должно выровнять условия конкуренции и сделать такие поставки менее привлекательными для бизнеса, ориентированного на обход налогов.

При этом власти не скрывают, что изменение правил может отразиться на конечных потребителях: рост издержек для продавцов с высокой долей импорта способен привести к увеличению цен на товары в маркетплейсах.

Комментарии 24

Avatar Picture
Гость

13:10:20 01-02-2026

Мда. Никогда не нажрутся. А на народ плевать.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:12:18 01-02-2026

Гость (13:10:20 01-02-2026) Мда. Никогда не нажрутся. А на народ плевать.... При чем здесь народ? Про налогообложение финансовых операций и любой торговли слышали?

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:51:52 01-02-2026

Гость (16:12:18 01-02-2026) При чем здесь народ? Про налогообложение финансовых операций... А кто за это заплатит, слышали?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:24:28 01-02-2026

Гость (17:51:52 01-02-2026) А кто за это заплатит, слышали?... Сейчас никто)))

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:42:23 02-02-2026

Гость (16:12:18 01-02-2026) При чем здесь народ? Про налогообложение финансовых операций... За которые заплатят покупатели !

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:45:31 01-02-2026

Гость (13:10:20 01-02-2026) Мда. Никогда не нажрутся. А на народ плевать.... Этому народу на эти недополученные 400+лярдов рублей недофинансировали дороги,социалку и много чего ещё

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:18:26 01-02-2026

Гость (18:45:31 01-02-2026) Этому народу на эти недополученные 400+лярдов рублей недофин...
Самому не смешно? Ещё скажи, что благодаря Платону дороги стали лучше ремонтировать

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:21:18 03-02-2026

Гость (20:18:26 01-02-2026) Самому не смешно? Ещё скажи, что благодаря Платону дорог... Грабют бедолагу,это ты еще не знаешь что такое налоги на западе))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:15:37 01-02-2026

Недополучаем - любимое слово там

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:35:50 01-02-2026

Гость (13:15:37 01-02-2026) Недополучаем - любимое слово там ... При этом в упор не видят где бюджет перерасходует.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:19:00 01-02-2026

Гость (16:35:50 01-02-2026) При этом в упор не видят где бюджет перерасходует....
У вас в слове "разворовывается" опечатка

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

13:18:05 01-02-2026

Противоречие очевидно.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:12 01-02-2026

"по сравнению с российскими производителями" - Российских производителей задавили налогами и они ничего не производят.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:10:03 01-02-2026

Правительство видимо историю забыло к чему это приводит обычно.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:22:16 03-02-2026

Гость (15:10:03 01-02-2026) Правительство видимо историю забыло к чему это приводит обыч... К бурлежу в интернетах

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
н

16:52:55 01-02-2026

Вот и заканчиваются чудеса относительной дешевизны маркетплейсов. Поскольку дядюшка Синь Дзинь гнал сюда товар в серую без всяких налогов,а с российских продавцов драли в три шкуры. И поделом

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:25:56 01-02-2026

н (16:52:55 01-02-2026) Вот и заканчиваются чудеса относительной дешевизны маркетпле... Это люду не понять, им градостроительство чуждо

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гозть

18:48:20 01-02-2026

Берите налоги одинаково со всех участников торговли или ни с кого. А то получается у нас дурак тот кто в белую работает

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:05:04 01-02-2026

Если конечная цена для потребителя будет высокой, то он откажется от покупки не думаю, что казна пополница благодаря повышению поборов, у покупателя карманы не резиновые.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:22:54 03-02-2026

Гость (19:05:04 01-02-2026) Если конечная цена для потребителя будет высокой, то он отка... Куда вы денетесь?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

20:53:29 01-02-2026

Была одна отдушина по доступности некоторых товаров подешевле.И ту прикрывают. Хотя и понятно.Капитализм. Он везде во имя толстосумов. Сегодня платил за ЖКХ и Э\Э . Стало дороже по сравнению с декабрём на 2700 руб. По сумасшедшему подорожали тепло и э\э. Владелец СГК в Эмиратах живет.Наверно, на новую яхту перестало хватать и на хороший кондиционер. Эмираты.Жарко очень.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:59:18 01-02-2026

Когда у них харя треснет?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алекс

15:34:55 02-02-2026

Из за границы дует импортный ветер. Надо бы на него тоже НДС накинуть.
Московское оролевство много теряет.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:30 02-02-2026

ввести НДС на импортные товары.. Назовите на вскидку десяток товаров, производящихся в России.

  3 Нравится
Ответить
