НДС и дробление бизнеса. Как бизнесмены Алтая используют франшизы для ухода от налогов

01 февраля 2026, 03:35, ИА Амител

Люди в очереди в банкомате / Фото: создано в нейросети

Предприниматели Алтайского края ищут способы избежать уплаты НДС, который теперь обязаны платить все компании с выручкой выше 20 миллионов рублей. В региональном УФНС изучают 17 случаев, когда бизнесмены подозреваются в дроблении бизнеса. Одним из популярных методов уклонения является использование франшизы, хотя эта схема не нова, однако ее последствия могут быть крайне серьезными. Об этом — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Дробление бизнеса как способ избежать НДС

Дробление бизнеса подразумевает разделение одной компании на несколько юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, чтобы каждый из них не превышал лимит выручки, при котором необходимо платить НДС. Это позволяет остаться на льготных налоговых режимах, избегая уплаты налога на добавленную стоимость.

Схема не нова, но цена ошибки выросла: формально делить таким образом компании в России стали чаще, растет и контроль со стороны налоговиков, подтвердила барнаульской редакции ведущая рубрики "Ближе к франшизе" на БФМ Севиндж Гудзь.

«Это актуально для таких сфер, как массовые тиражируемые бизнесы с понятной экономикой, то есть общепит — кофейни и пекарни, салоны красоты, автосервисы — то есть там, где легко открыть несколько юрлиц и ИП, есть одинаковые процессы, единая марка, управление. И при этом есть соблазн разнести выручку, чтобы остаться на льготных режимах», — считает Севиндж Гудзь.

Когда дробление становится очевидным

Наиболее часто схема дробления обнаруживается в отраслях общественного питания и ретейле, где используется поддельный франчайзинг. Хотя предприниматели могут предоставить красивые франчайзинговые договоры, на самом деле такие компании принадлежат одному лицу и используют общую материально-техническую базу, одних и тех же поставщиков и трудовые ресурсы. Важным маркером дробления является отсутствие фактического паушального взноса и роялти или их фиктивные выплаты.

«Сначала было мое, я расширился, но доход мой начал превышать предельный размер, на котором я без НДС работаю. Бизнес неохота упускать, вот и оформляют на маму, на папу, бабушку, сестру — по всем родственникам. Но это легко все выясняется, и работа в этом направлении ведется. Имеет это место быть и в этом году. Многие начали еще перед Новым годом. Говорят: "Сейчас мы вот на этого оформим, на этого". Объясняю, что этого делать нельзя, но они, пока не попались, считают, что в моменте получат доход», — отметила председатель коллегии адвокатов "Эгида" Наталья Вегера.

Ольга Ефремова, начальник контрольного отдела УФНС России по Алтайскому краю, уточнила, что такие псевдофраншизы не могут считаться независимыми, поскольку все участники группы тесно связаны, зачастую еще и родственными отношениями.

«Участников таких групп нельзя назвать независимыми франчайзи. Они все, как правило, взаимозависимы. Характерным признаком подобных псевдофраншиз является работа под одним брендом, но в то же время отсутствуют паушальный взнос и системная выплата роялти. Либо указанные выплаты формально прописаны в договоре без фактического его исполнения. При этом, как правило, такая группа использует одну материально-техническую базу, одни и те же трудовые ресурсы, один круг поставщиков и покупателей, участники группы несут расходы друг за друга и перераспределяют доходы в группе таким образом, чтобы максимально занизить суммы налогов», — отметила Ольга Ефремова.

Последствия: штрафы и пени

Если факт дробления бизнеса будет доказан, последствия для предпринимателей могут быть крайне тяжелыми. Все части раздробленного бизнеса будут объединены, и налоги пересчитаны по ставкам для общей системы налогообложения. Кроме того, предприниматели будут обязаны уплатить штрафы и пени, размер которых зависит от масштаба бизнеса и продолжительности использования схемы дробления.

Интересно, что добросовестного франчайзера, который не стремится уйти от НДС, также могут заподозрить в дроблении. Как отметили в налоговой службе, на начальном этапе анализа такое возможно. Но по мере рассмотрения все спорные моменты, как правило, уходят, и, если рисков дробления нет, вопросы к плательщику снимаются. Как предпринимателю доказать свою правоту в этом случае, объяснила эксперт Севиндж Гудзь.

Что же касается поддельных франшиз, то сами алтайские предприниматели на условиях анонимности делятся с БФМ: налоговое бремя и в целом ведение бизнеса в наступившем году настолько непосильны, что дробление становится единственным способом выжить на рынке. Однако эта игра в кошки-мышки слишком рискованная. И, как правило, без хэппи-энда.