В Госдуме предложили взять под родительский контроль подозрительные звонки детям

В настоящее время разрабатывается третий пакет мер по противодействию кибермошенничеству

11 июня 2026, 10:45, ИА Амител

Ученик, урок, телефон / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким выступила с инициативой уведомлять родителей о подозрительной активности по телефонным номерам несовершеннолетних. Об этом депутат рассказала в интервью РИА Новости.

По мнению парламентария, одним из приоритетных направлений законодательной работы должна стать защита детей в цифровой среде.

«Логична проработка механизмов, когда родитель получает уведомление о нетипичной активности по номеру ребенка — подозрительных звонках, операциях. Технологии, которые используют против детей, должны работать и на их защиту», — отметила Ким.

Кроме того, депутат высказалась за введение ответственности за использование дипфейков в противоправных целях. При этом, по ее мнению, регулирование должно касаться не самой технологии, а случаев причинения реального вреда.

«Подделка голоса и лица реального человека, вовлечение детей в мошеннические схемы, фабрикация порочащего контента — вот где нужны быстрые и неотвратимые меры», — подчеркнула она.

По словам Ким, в настоящее время разрабатывается третий пакет мер по противодействию кибермошенничеству, в котором отдельное внимание планируется уделить защите несовершеннолетних от угроз, связанных с применением технологий искусственного интеллекта.

Вместе с тем парламентарий выступила против чрезмерных ограничений в сфере регулирования ИИ-контента.

«Я противник простого пути "запретить и промаркировать все подряд". Наш комитет по информационной политике рассматривал инициативу об обязательной маркировке всего ИИ-контента и счел ее избыточной и технически нереализуемой», — заявила депутат.

Марина Ким считает, что наряду с совершенствованием законодательства важно повышать цифровую грамотность самих детей. По ее мнению, подростки, понимающие принципы работы современных технологий, лучше защищены от манипуляций и мошеннических схем.

Депутат подчеркнула, что регулирование в этой сфере должно быть адресным и направленным прежде всего на предотвращение реального вреда, а не на введение всеобщих запретов.