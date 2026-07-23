В Рубцовске девушка три месяца воровала товары в ПВЗ и продавала подешевле
Когда покупатели отказывались от заказов, она брала самое интересное и прятала в личной сумке
23 июля 2026, 10:50, ИА Амител
В Рубцовске сотрудница пункта выдачи украла 43 товара, чтобы продать их подешевле знакомым и через интернет-площадки, сообщает региональное МВД.
«Представитель пункта выдачи заявил, что в период с января по март 2026 года из помещения систематически пропадали товарно-материальные ценности. В общей сложности сумма ущерба превысила 85 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.
Правоохранители провели подворовый обход и опросили жителей соседних домов — это помогло собрать свидетельские показания. Параллельно были изучены записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри и снаружи ПВЗ.
Выяснилось, что товары похищала 24-летняя сотрудница пункта выдачи. Она пояснила, что когда покупатели отказывались от заказов, она не возвращала вещи на склад, как того требовала инструкция, а дожидалась момента, когда ее действия не попадали в объектив камер, после чего убирала понравившийся товар в личную сумку.
Возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до двух лет лишения свободы за кражу.
Ранее в Барнауле сотрудница ПВЗ, так сказать, переплюнула свою коллегу и украла в два раза больше товаров — 97. Некоторые посылки оставляла себе, а другие перепродавала.
11:07:36 23-07-2026
Ну тупыыые (с)
11:19:30 23-07-2026
нормальные люди совсем уже не идут работать в ПВЗ, из- за тяжёлой работы и копеечной зарплаты. я очень надеюсь, чтобы сотрудницы в пунктах, где я получаю заказы, не уволились, тк работают там много лет и лучше точно никого не найдут.
11:31:44 23-07-2026
Элен без ребят (11:19:30 23-07-2026) нормальные люди совсем уже не идут работать в ПВЗ, из- за тя... Можно подумать, что предложений нормальной работы нормальным людям сегодня прямо вагон...
11:34:01 23-07-2026
Элен без ребят (11:19:30 23-07-2026) нормальные люди совсем уже не идут работать в ПВЗ, из- за тя... Да закрыть все эти маркетплейсы и васякот
11:27:43 23-07-2026
Мне и в Барнауле вместо молотого чеснока манка пришла....
11:57:57 23-07-2026
Петя (11:27:43 23-07-2026) Мне и в Барнауле вместо молотого чеснока манка пришла....... Сын заказал дорогие профессиональные наушники.
В оригинальной коробке пришли бэушные дешманские наушники с перхотью и волосами, с засаленностью и потертостями.
На коробке следы вскрытия.
Хорошо что распаковали под камерой на ПВЗ, деньги быстро вернули.
Вот бы на анализ ДНК сдать, найти кто подменил.
11:50:23 23-07-2026
Мы торгуем на маркетплейсах золотыми украшениями.
Украли уже на 300+ тысяч.
Боль.
11:59:10 23-07-2026
Гость (11:50:23 23-07-2026) Мы торгуем на маркетплейсах золотыми украшениями.Украли ... ну раз продолжаете торговать значит выгодно?
13:01:16 23-07-2026
Гость (11:50:23 23-07-2026) Мы торгуем на маркетплейсах золотыми украшениями.Украли ... такое было еще в древнем Риме 2500 лет назад. Читал. Тогда владелец решил вопрос без проблем. Есть такие украшения из золота, например кольцо в которое можно с внутренней стороны встроить иглу с маленькой емкостью с ядом. На одно надевание на палец. Это избавляло от воров - они первые это осматривают надевают и берут в руки
13:09:28 23-07-2026
Гость (13:01:16 23-07-2026) такое было еще в древнем Риме 2500 лет назад. Читал. Тогда в... ага, на маркетплейсе Drevnyi Rim