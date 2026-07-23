В Рубцовске девушка три месяца воровала товары в ПВЗ и продавала подешевле

Когда покупатели отказывались от заказов, она брала самое интересное и прятала в личной сумке

23 июля 2026, 10:50, ИА Амител

Сотрудница ПВЗ / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Рубцовске сотрудница пункта выдачи украла 43 товара, чтобы продать их подешевле знакомым и через интернет-площадки, сообщает региональное МВД.

«Представитель пункта выдачи заявил, что в период с января по март 2026 года из помещения систематически пропадали товарно-материальные ценности. В общей сложности сумма ущерба превысила 85 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители провели подворовый обход и опросили жителей соседних домов — это помогло собрать свидетельские показания. Параллельно были изучены записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри и снаружи ПВЗ.

Выяснилось, что товары похищала 24-летняя сотрудница пункта выдачи. Она пояснила, что когда покупатели отказывались от заказов, она не возвращала вещи на склад, как того требовала инструкция, а дожидалась момента, когда ее действия не попадали в объектив камер, после чего убирала понравившийся товар в личную сумку.

Возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до двух лет лишения свободы за кражу.

Ранее в Барнауле сотрудница ПВЗ, так сказать, переплюнула свою коллегу и украла в два раза больше товаров — 97. Некоторые посылки оставляла себе, а другие перепродавала.