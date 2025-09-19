Сотрудница ПВЗ украла золотые украшения на 74 тысячи рублей в Барнауле
Во время обыска ювелирные изделия были изъяты
19 сентября 2025, 11:45, ИА Амител
В Барнауле сотрудники полиции раскрыли кражу ювелирных украшений из пункта выдачи заказов маркетплейса. С заявлением о хищении на сумму 74 тысячи рублей в дежурную часть отдела полиции по Центральному району обратился представитель компании. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Алтайскому краю.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 31-летнюю сотрудницу пункта выдачи, ранее не судимую. Женщина призналась в содеянном. Выяснилось, что она договаривалась со своей подругой, чтобы та оформляла заказы на золотые украшения именно на тот пункт, где она работала.
«При поступлении посылок подозреваемая отмечала их в программе и оставляла в отдельной ячейке, дожидаясь окончания срока хранения. После этого забирала драгоценности, а пустые коробки отправляла обратно. Так она действовала около десяти раз», – отметили в ведомстве.
Часть похищенного подозреваемая продала неизвестным лицам, часть хранила у себя дома. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Кража". На время расследования ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
11:53:39 19-09-2025
чёто я в сомнениях - дешман визуально. Ester Bijoux однако
12:13:58 19-09-2025
Идеальная схема, что могло пойти не так?
13:29:09 19-09-2025
ФИО и фото воровок - в студию!
Страна должна знать мошенников в лицо!
14:30:09 19-09-2025
Гость (13:29:09 19-09-2025) ФИО и фото воровок - в студию!Страна должна знать мошенн... Их слишком много- слиты в сеть для мошенников почти все паспорта россияр