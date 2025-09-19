Сотрудница ПВЗ украла золотые украшения на 74 тысячи рублей в Барнауле

Во время обыска ювелирные изделия были изъяты

19 сентября 2025, 11:45, ИА Амител

Похищенные украшения / Фото: МВД России по Алтайскому краю

В Барнауле сотрудники полиции раскрыли кражу ювелирных украшений из пункта выдачи заказов маркетплейса. С заявлением о хищении на сумму 74 тысячи рублей в дежурную часть отдела полиции по Центральному району обратился представитель компании. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Алтайскому краю.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 31-летнюю сотрудницу пункта выдачи, ранее не судимую. Женщина призналась в содеянном. Выяснилось, что она договаривалась со своей подругой, чтобы та оформляла заказы на золотые украшения именно на тот пункт, где она работала.

«При поступлении посылок подозреваемая отмечала их в программе и оставляла в отдельной ячейке, дожидаясь окончания срока хранения. После этого забирала драгоценности, а пустые коробки отправляла обратно. Так она действовала около десяти раз», – отметили в ведомстве.

Часть похищенного подозреваемая продала неизвестным лицам, часть хранила у себя дома. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Кража". На время расследования ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее известная новосибирская блогерша Софья Большакова, имеющая более 400 тысяч подписчиков, столкнулась с кражей заказа курьером одного из маркетплейсов.