Житель Бийска украл с ПВЗ смартфон стоимостью 50 тысяч рублей, пообещав оплатить его позже

На допросе юноша признался, что продал похищенный телефон

24 октября 2025, 16:45, ИА Амител

Мужчина с телефоном / Сгенерировано midjourney / amic.ru
В Бийске полицейские задержали 18-летнего местного жителя, который обманул сотрудницу пункта выдачи заказов и украл смартфон стоимостью 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в МУ МВД "Бийское".

Инцидент произошел в одном из пунктов выдачи популярного маркетплейса. Молодой человек пришел за заказом, показал на экране телефона QR-код и получил посылку. Сотрудница ПВЗ, не заподозрив подвоха, отсканировала код и выдала коробку с телефоном известного американского бренда. Парень заверил, что оплатит покупку через несколько минут, но пока женщина проверяла систему – скрылся.

Полицейским удалось установить личность злоумышленника. На допросе юноша признался, что продал похищенный телефон и потратил вырученные деньги "на себя". В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что жительница Первомайского района украла у своей знакомой мобильный телефон, потому что у нее не было собственного гаджета.

Комментарии

Avatar Picture
Элен без ребят

10:47:26 26-10-2025

украл С ПВЗ? именно так в родном селе автора говорят, видимо.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:16 26-10-2025

Элен без ребят (10:47:26 26-10-2025) украл С ПВЗ? именно так в родном селе автора говорят, видимо... а в твоем селе как говорят?

  2 Нравится
Ответить
