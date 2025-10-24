Житель Бийска украл с ПВЗ смартфон стоимостью 50 тысяч рублей, пообещав оплатить его позже
На допросе юноша признался, что продал похищенный телефон
24 октября 2025, 16:45, ИА Амител
В Бийске полицейские задержали 18-летнего местного жителя, который обманул сотрудницу пункта выдачи заказов и украл смартфон стоимостью 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в МУ МВД "Бийское".
Инцидент произошел в одном из пунктов выдачи популярного маркетплейса. Молодой человек пришел за заказом, показал на экране телефона QR-код и получил посылку. Сотрудница ПВЗ, не заподозрив подвоха, отсканировала код и выдала коробку с телефоном известного американского бренда. Парень заверил, что оплатит покупку через несколько минут, но пока женщина проверяла систему – скрылся.
Полицейским удалось установить личность злоумышленника. На допросе юноша признался, что продал похищенный телефон и потратил вырученные деньги "на себя". В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Ранее сообщалось, что жительница Первомайского района украла у своей знакомой мобильный телефон, потому что у нее не было собственного гаджета.
