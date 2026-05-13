Владимир Путин назвал новый ракетный комплекс "Сармат" самым мощным в мире
Командующий РВСН доложил президенту об испытании системы, работа над которой стартовала в 2011 году
13 мая 2026, 11:39, ИА Амител
Глава государства Владимир Путин принял с докладом командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева. В ходе встречи командующий сообщил об успешном пуске новейшего ракетного комплекса "Сармат", а президент дал развернутую характеристику системе, пишет ТАСС.
Президент РФ напомнил, что работы над ракетной системой "Сармат" были публично анонсированы еще в 2018 году — при этом старт разработки пришелся на 2011 год.
По словам верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, "Сармат" — самый мощный ракетный комплекс в мире. Он превосходит западные аналоги более чем в четыре раза.
Среди ключевых технических преимуществ комплекса — возможность двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Благодаря этому обеспечивается дальность полета свыше 35 тысяч километров, а точность — в два раза выше по сравнению с существующими образцами. Ранее Путин объявил об испытаниях подводного дрона "Посейдон".
11:46:34 13-05-2026
Использовать же его не будут. Поэтому никто не боится. Ну или не верят, что он есть. Ну или, что он один и не совсем такой, и толку от него не много. Это как сосед рассказывает, что может, ну так и ты рассказывай, кто проверит то
12:16:25 13-05-2026
Гость (11:46:34 13-05-2026) Использовать же его не будут. Поэтому никто не боится. Ну ил... Он этот комплекс уже раз третий продает населению))
00:28:41 14-05-2026
Гость (12:16:25 13-05-2026) Он этот комплекс уже раз третий продает населению)) ... Не надо ля-ля. Был Авангард, был Буревестник и вот теперь Сармат. А названия все разные. Можно еще Орешник упомянуть.
12:09:22 13-05-2026
Эх... Были бы лучше пенсии и зарплаты самые мощные в мире! Было бы тогда чем гордиться...
13:04:31 13-05-2026
Кость (12:09:22 13-05-2026) Эх... Были бы лучше пенсии и зарплаты самые мощные в мире! Б... В России это связано, не будет этого, не будет ничего. И в США. А в Арабских Эмиратах, например, нет. От страны зависит
12:59:04 13-05-2026
Слава и Почет Русским Инженерам!!!
13:34:42 13-05-2026
Musik (12:59:04 13-05-2026) Слава и Почет Русским Инженерам!!! ... Только советским.
20:48:13 13-05-2026
Musik (12:59:04 13-05-2026) Слава и Почет Русским Инженерам!!! ... Те инженеры, которые инженеры, они еще советской школы. Им Слава три раза. А если нынешние, то это бакалавры. И славы и почета они пока не накопили.