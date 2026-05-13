Владимир Путин назвал новый ракетный комплекс "Сармат" самым мощным в мире

Командующий РВСН доложил президенту об испытании системы, работа над которой стартовала в 2011 году

13 мая 2026, 11:39, ИА Амител

Запуск ракеты / Фото: стоп-кадр с видео Минобороны РФ

Глава государства Владимир Путин принял с докладом командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева. В ходе встречи командующий сообщил об успешном пуске новейшего ракетного комплекса "Сармат", а президент дал развернутую характеристику системе, пишет ТАСС.

Президент РФ напомнил, что работы над ракетной системой "Сармат" были публично анонсированы еще в 2018 году — при этом старт разработки пришелся на 2011 год.

По словам верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, "Сармат" — самый мощный ракетный комплекс в мире. Он превосходит западные аналоги более чем в четыре раза.

Среди ключевых технических преимуществ комплекса — возможность двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Благодаря этому обеспечивается дальность полета свыше 35 тысяч километров, а точность — в два раза выше по сравнению с существующими образцами. Ранее Путин объявил об испытаниях подводного дрона "Посейдон".