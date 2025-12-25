В горбольнице Бийска в три раза увеличилось число пациентов с пневмонией

Медики призывают соблюдать масочный режим и незамедлительно обращаться за медицинской помощью при болезнях

25 декабря 2025, 14:53, ИА Амител

Человек с медицинской маске / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В городской больнице № 2 Бийска подвели итоги прошлой недели: в фильтры обратились 533 пациента, у 25 из них была диагностирована пневмония, сообщили в официальном телеграм‑канале медучреждения.

По данным медиков, уровень заболеваемости остается высоким уже несколько недель. При этом существенно возросла нагрузка на первичное звено здравоохранения – кабинеты для пациентов с температурой. Кроме того, увеличилась загруженность бригад неотложной и скорой помощи.

В больнице продолжают действовать профилактические меры – обязательный масочный режим для посетителей и персонала, а также запрет на посещения пациентов, находящихся на стационарном лечении. Эти меры направлены на предотвращение распространения инфекции.

Медики напомнили, что при посещении фильтров обязательно надевать защитные маски. При первых признаках ОРВИ – повышение температуры, кашель, насморк, слабость – нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Врачи призывают граждан быть внимательными к своему здоровью и соблюдать профилактические меры, чтобы снизить риск заражения и распространения инфекций.

Ранее эпидемиолог рассказала, как отличить грипп от ОРВИ по первым симптомам. При гриппе температура резко поднимается до 38-39 градусов с сильной интоксикацией, а при ОРВИ болезнь развивается плавно.