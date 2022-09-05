Сильный ветер и до +36. В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за жары
С 6 по 9 сентября сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность
В Алтайском крае на 6-7 сентября объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в эти дни местами воздух прогреется до +36 градусов.
Синоптики отмечают, что сочетание аномальной жары и сильного ветра (до 14-24 метров в секунду) будет способствовать распространению действующих пожаров и возникновению новых. С 6 по 9 сентября сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность.
Напомним, что жара в Алтайский край идёт из Средней Азии. Как отмечал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, после «суперлетнего» потепления в середине недели температура воздуха понизится до +20 градусов, поскольку уже в четверг-пятницу очаг тепла сместится на юг Красноярского края и в Хакасию, а затем пойдёт до Бурятии, Иркутской области и Забайкалья.