Жительница Алтайского края не может попасть к хирургу из-за новых правил Минздрава

Пострадавшей отказали в записи к узкому специалисту, предложив сначала посетить терапевта

26 января 2026, 18:30, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Женщина получила ушиб пальца с осложнениями и не смогла получить своевременную помощь хирурга из-за новых бюрократических правил. Несмотря на направление из травмпункта, ей отказали в прямой записи к специалисту, сославшись на приказ Минздрава, согласно которому попасть к узкопрофильному врачу можно только через терапевта, сообщает Barnaul 22.

«Зачем создавать такие сложности? Чтобы пока люди дождались талона к врачу, стало уже хуже? Ногтевая пластина отсоединяется от пальца. Что будет, если ждать непонятно сколько?» – задается вопросом женщина.

Пост вызвал активное обсуждение среди пользователей, многие из которых подтвердили, что сталкиваются с аналогичными трудностями при записи к врачам-специалистам.