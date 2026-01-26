Жительница Алтайского края не может попасть к хирургу из-за новых правил Минздрава
Пострадавшей отказали в записи к узкому специалисту, предложив сначала посетить терапевта
26 января 2026, 18:30, ИА Амител
Женщина получила ушиб пальца с осложнениями и не смогла получить своевременную помощь хирурга из-за новых бюрократических правил. Несмотря на направление из травмпункта, ей отказали в прямой записи к специалисту, сославшись на приказ Минздрава, согласно которому попасть к узкопрофильному врачу можно только через терапевта, сообщает Barnaul 22.
«Зачем создавать такие сложности? Чтобы пока люди дождались талона к врачу, стало уже хуже? Ногтевая пластина отсоединяется от пальца. Что будет, если ждать непонятно сколько?» – задается вопросом женщина.
Пост вызвал активное обсуждение среди пользователей, многие из которых подтвердили, что сталкиваются с аналогичными трудностями при записи к врачам-специалистам.
18:47:32 26-01-2026
Так это давно так и все молчат:(
19:31:59 26-01-2026
Гость (18:47:32 26-01-2026) Так это давно так и все молчат:( ... В какую инстанцию стучать? Опять прямую линию ждать?
19:06:21 26-01-2026
просто зарплата врача напрямую зависит от количества приемов. А то, что мучают больных, никого не волнует. Если есть направление от скорой, зачем еще терапевт? Давление померить? Приходишь к терапевту, а он кучу ненужных анализов назначает. Так вот зарабатывают теперь медучреждения. На мед. страховании зарабатывают. Сколько глупостей внедрили наши " реформаторы" от медицины.
09:45:56 27-01-2026
гость (19:06:21 26-01-2026) просто зарплата врача напрямую зависит от количества приемов... Вы серьезно думаете, что у терапевта без вот этих направляемых простои на работе и именно из-за этого он недополучает? Ну так попробуйте записаться даже в платную, вас удивит очередь на запись. Когда волну гоните, то хотя бы сами себе в одном посте не противоречьте.
14:45:34 27-01-2026
Гость (09:45:56 27-01-2026) Вы серьезно думаете, что у терапевта без вот этих направляем... все он правильно написал.
усложнением маршрутизации Минздрав привлекает больше средств ОМС в поликлиники, это основной доход медучереждения
а пример с очередями некорректен. в платных очереди короче,и в том числе из-за недоступности врача в поликлинике
19:11:52 26-01-2026
да пропади пропадом эта медицина...совсем невозможно стало...
19:24:38 26-01-2026
Я так попала к специалисту, он сидит ему заняться нечем, народа нет, не до меня очереди не было, не после меня, зато у терапевтов очередь огромная, дурдом одним словом.
19:41:04 26-01-2026
Зачем издеваются над больными людьми? Какую помощь может оказать в данном случе терапевт, тем более, что задержка обращения к хирургу может привести к осложнениям?
19:50:14 26-01-2026
тоже как-то был ушиб пальца. Ноготь сразу меня покинул.
... и ни чё , новый вырос.
13:01:16 27-01-2026
Шинник (19:50:14 26-01-2026) тоже как-то был ушиб пальца. Ноготь сразу меня покинул..... Ладно ,в вашем случае так обошлось,но может быть и гангрена.Так можно и досидеться.
21:18:27 26-01-2026
Да все ором орут про это. Только нашему государству нас рать на проблемы людей. У государства всё в порядке, оно живет в своей собственной стране, где всё для них, а если нет чего-то, то найдут и привезут из поганой заграницы. Или туда поедут лечиться, отдыхать, учиться, жить , рожать и т. д.
19:40:34 27-01-2026
По всей вероятности, надо сказать Голиковой спасибо. Это же оттуда такая оптимизация. В Белгородской области всё так же.