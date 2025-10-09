Жители Заринска пожаловались депутату Госдумы на трудности с получением талонов к врачу
Занимать очередь им приходится с половины пятого утра
09 октября 2025, 19:00, ИА Амител
Жители Заринска выразили недовольство по поводу долгих очередей в местных медицинских учреждениях. Горожане рассказали депутату Госдумы, лидеру алтайских социалистов Александру Терентьеву, что для того, чтобы получить талон к врачу, им приходится приходить в поликлинику еще в 04:30 утра.
Проблемы испытывают и пациенты с сахарным диабетом, которым для получения жизненно важного инсулина необходимо направление от врача. Люди уверены, что ситуация с доступом к медпомощи и обеспечением лекарствами в Заринске стала критической. Они жалуются, что для того чтобы получить талон на прием, им приходится проводить в поликлинике по несколько дней подряд, причем, к восьми часам утра талонов, как правило, уже не бывает.
Чтобы разобраться с проблемой, народный избранник направил запрос в Министерство здравоохранения Алтайского края.
«Мы говорим о жизненно важных услугах, о здоровье и жизни наших граждан. Нельзя допустить, чтобы получение талона становилось настоящим испытанием», – прокомментировал ситуацию Александр Терентьев, отметив, что такое отношение к здоровью людей недопустимо.Фото: ru.freepik.com
19:27:21 09-10-2025
В Барнауле беда с талонами! Причем врачи работают на износ , пациентов много. Талонов нет ! Проклятый капитализм!
20:56:37 09-10-2025
Гость (19:27:21 09-10-2025) В Барнауле беда с талонами! Причем врачи работают на износ ,...
Кошмар! Врачи не хотят переработывать за копейки и отчитываться за каждый чих. Это все капитализм виноват, ага...
08:36:18 10-10-2025
Гость (20:56:37 09-10-2025) Кошмар! Врачи не хотят переработывать за копейки и отчит... А по-вашему чья вина? Опять Ленин "бомбу заложил"? Как один деятель утверждал.
00:06:23 10-10-2025
Щас заринцам другая проблема пришла.
Где эти талоны отварить?
08:22:51 10-10-2025
Раз у депутатов столько свободного времени, чтобы талонами заниматься вместо придумывания законов, может половину депутатов в докторов переучить и в больницы отправить?
08:47:51 10-10-2025
Закончились огороды. В больницах не пробьешся к врачу. Одни бабки. Им скучно, они кинулись по врачам.
10:51:46 10-10-2025
Гость (08:47:51 10-10-2025) Закончились огороды. В больницах не пробьешся к врачу. Одни ... Летом также не было талонов, причем в больнице бабок как раз меньшинство. 14-я поликлиника, супермодная, кучу бабла в нее ввалили, а толку нет. Главврач только красиво сказки рассказывает, а к врачу как было не попасть, так и есть. С переломом ноги у жены на плановый прием к травматологу попасть так и не смогли, нет талонов, хоть что делай, а надо больничный продлять после первичного приема в травмпункте. Пришлось в платную идти и ходить туда постоянно и больничный там же закрывать. Зато диспансеризацию мне нарисовали в Госуслугах, которую я якобы прошел в этой поликлинике, обращался оказывается я туда с жалобами на боли в спине. Хотя я реально никуда вообще не обращался, но поликлиника похоже по моему полису себе денежки каким-то образом оформила. И таких случаев полно.