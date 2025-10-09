Жители Заринска пожаловались депутату Госдумы на трудности с получением талонов к врачу

Занимать очередь им приходится с половины пятого утра

Жители Заринска выразили недовольство по поводу долгих очередей в местных медицинских учреждениях. Горожане рассказали депутату Госдумы, лидеру алтайских социалистов Александру Терентьеву, что для того, чтобы получить талон к врачу, им приходится приходить в поликлинику еще в 04:30 утра.

Проблемы испытывают и пациенты с сахарным диабетом, которым для получения жизненно важного инсулина необходимо направление от врача. Люди уверены, что ситуация с доступом к медпомощи и обеспечением лекарствами в Заринске стала критической. Они жалуются, что для того чтобы получить талон на прием, им приходится проводить в поликлинике по несколько дней подряд, причем, к восьми часам утра талонов, как правило, уже не бывает.

Чтобы разобраться с проблемой, народный избранник направил запрос в Министерство здравоохранения Алтайского края.

«Мы говорим о жизненно важных услугах, о здоровье и жизни наших граждан. Нельзя допустить, чтобы получение талона становилось настоящим испытанием», – прокомментировал ситуацию Александр Терентьев, отметив, что такое отношение к здоровью людей недопустимо.Фото: ru.freepik.com