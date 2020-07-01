Не запостил — не было. Так сейчас принято говорить у молодежи. Избирательный участок — отличное место для селфи. Но для фотографирования здесь много ограничений. Поскольку сегодня, в день голосования по поправкам в Конституцию, многие жалуются, что им не позволили сделать фото на участке, портал Amic.ru напоминает, что можно снимать и какие селфи могут сделать своих авторов нарушителями закона.
Можно ли фотографировать и делать селфи на избирательных участках?
Что именно запрещено фотографировать?
Закон запрещает нарушать тайну волеизъявления. Поэтому фотографировать нельзя:
- процесс голосования в кабинке других людей,
- урну для голосования,
- списки избирателей,
- персональные данные избирателей,
- чужие избирательные бюллетени с отметками,
- если вы создаете помехи процессу голосования, работе избирательных комиссий, мешаете другим избирателям.
А что тогда можно фотографировать и где можно делать селфи?
Можете сделать селфи на входе на избирательный участок, например, на улице. Ну или на самом участке, при условии, что в кадр не попадет ничего из перечисленного в предыдущей карточке.
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, лучше спросить разрешения у кого-то из членов комиссии.
А можно сделать селфи с бюллетенем или в кабинке для голосования?
Сфотографировать себя в кабинке можно, главное, чтобы в кадр не попало хоть что-то из перечисленного в предыдущей карточке.
Можно сделать селфи и со своим бюллетенем (или на фоне фотографии кандидата с информационного стенда). Но тут есть один большой запрет. В день голосования, а также в "день тишины", запрещена любая агитация. Размещать в соцсетях селфи, где видно, за что именно или кого вы проголосовали, пока в России не закончились выборы, запрещено. Это может быть расценено как агитация, то есть нарушение закона. Даже если в вашем регионе уже позже 20:00, все участки для голосования открыты, не забывайте, что голосование еще может идти в какой-то другой части страны. Лучше всего сделать это на следующее утро, либо если вы точно знаете, что официально все участки в стране и в других странах, где голосовали россияне, уже закрыты.
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