Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 37

В Алтайском крае умер третий пациент с подтвержденным коронавирусом, количество заболевших достигло 555, а вылечившихся за сутки в регионе впервые оказалось больше, чем заразившихся. Главное из темы "Коронавирус на Алтае" за 5 мая – в обзоре amic.ru.
В Алтайском крае стало известно о третьем летальном исходе человека с подтвержденным COVID-19. В оперштабе пояснили, что жительница Барнаула 1946 года рождения скончалась в городской больнице № 5. В сообщении подчеркивается, что женщина страдала сахарным диабетом, а на лечение поступила в состоянии комы. Длительное время она находилась в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких.
Напомним, первым умершим пациентом с COVID-19 в крае 24 апреля стал 57-летний житель Первомайского района. У мужчины была острая почечная недостаточность, которая снизила эффективность терапии.
В понедельник, 4 мая, стало известно о втором случае смерти человека с диагностированным коронавирусом. Житель Змеиногорска 1945 года рождения поступил с больничной пневмонией в городскую больницу № 3. Он страдал тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы, и находился на постоянной гормонотерапии, что осложнило лечение.
За минувшие сутки коронавирус выявили еще у 21 жителя Алтайского края. В Оперативном штабе Алтайского края сообщили, что 5 новых случаев заболевания зарегистрировали в Рубцовске, 4 – в Барнауле, по 3 – в Родинском и Третьяковском районе, по 2 – в Бийске, Змеиногорске и Славгороде. Таким образом, общее число заболевших в регионе составило 555 человек.
Всего, по данным на 5 мая, в крае на коронавирус обследовали 34 682 человека, а под медицинским наблюдением находятся 4343 жителя.
Тем временем в России в этот же период зарегистрировали 10 102 новых случая заболевания COVID-19. Общее число зараженных в стране выросло до 155 370 человек. Больше половины из них (80 115) — в Москве.
Впервые в Алтайском крае за сутки вылечилось больше человек, чем заболело. 5 мая из клиник региона выписали 26 пациентов, подчеркнули в краевом оперативном штабе.
Таким образом, от коронавируса в регионе за все время вылечили уже 108 человек. Всех пациентов выписали только после двойного тестирования на COVID-19, которое показало, что вируса у них больше нет.
Рейс "Аэрофлота" из Берлина приземлился 5 мая в аэропорту Новосибирска. Всего на борту лайнера находилось 120 пассажиров из 14 регионов России. Из них 22 человека – жители Алтайского края, сообщили в местном оперштабе.
Всем им выдали предписания и памятки о прохождении карантина, в течение которого за ними будут наблюдать медики. Контролировать соблюдение режима самоизоляции будут полицейские. Если в течение двух недель у них не выявят коронавирус, туристам разрешать вернуться к привычной жизни.
В оперштабе подчеркнули, что 13 человек будут проходить самоизоляцию в домашних условиях, а еще 9 поместят в обсерватор, который организовали на базе санатория "Сосновый бор" в Первомайском районе.
Правительство России решило поддержать малый и средний бизнес Алтайского края. В регион направили 15,4 млн рублей из бюджета на поддержку предпринимателей, которые пострадали из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Из текста документа следует, что сначала деньги направят в Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства. А там уже будут определять, кому помощь необходима больше всего, и распределять средства.
Напомним, ранее Виктор Томенко внес изменения в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19". Теперь под запрет не попадают объекты розничной торговли непродовольственными товарами в специализированных магазинах, расположенных на первых этажах зданий и имеющих отдельный вход. Обязательное условие – соблюдение расстояния между посетителями не менее 1,5 метра и одномоментное нахождение в помещении магазина не более трех человек. С теми же оговорками разрешили и работу парикмахерских. С той лишь разницей, что там допускается одновременное обслуживание только двух клиентов.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:
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- как семьям с детьми получить новые выплаты;
- как оформить медкнижку не выходя из дома;
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- что заказать с доставкой на дом в Барнауле;
- куда звонить, чтобы решить проблемы не выходя из дома;
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Комментарии
Вывод сделал для себя..
Полтора месяца все пинают балду-ничего координально в г.Барнаулене изменилось
Тка как производства нет ,растительности нет,ископаемых нет-вся работа до этогого-никаму ненужная возня!
Можно ещё 1.5 месяца гонять вялого всем краем и ничего не изменится.ибо….90% это бездельники которые реально ничерта никакого валового дохода не приносят
Проку только с Коняги Пальтошного-он водку любит и тратит все бабки на неё -бюджет пополняет