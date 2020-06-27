Как проголосовать за изменения в Конституцию РФ из дома?

Из-за пандемии голосование по поправкам в Конституцию РФ проводят в разных форматах. Избирательные участки в этот раз разместили не только в привычных помещениях школ и университетов, но и на свежем воздухе на придомовых территориях. А некоторые могут принять участие в историческом плебисците даже не выходя из дома. Как это сделать и кто может – читайте в материале amic.ru.
Чтобы проголосовать на дому, нужно оставить заявку в участковой избирательной комиссии. Вы можете позвонить туда сами либо попросить родственников, знакомых, социальных работников сходить на участок и заполнить обращение от вашего лица. Поданные заявки комиссия регистрирует в специальном реестре.
Те, кто не может посетить УИК. В первую очередь это люди с ограниченными физическими возможностями, которые не могут прийти на участок по состоянию здоровья или инвалидности. Из-за пандемии основание для вызова членов комиссии на дом расширили.
"В этот раз внимание уделяется участникам голосования старше 65 лет, которые находятся на самоизоляции и стараются как можно реже покидать свой дом. Это также люди, которые ухаживают за заболевшими. Иногда участники звонят и говорят, что хотели бы воспользоваться таким форматом в связи с тем, что посещать участок не рассматривали для себя в этот раз. То есть уважительные причины могут быть самые разные", – пояснила Ирина Акимова.
Максимально безопасно. Члены избирательной комиссии приедут в масках и перчатках, но в квартиру заходить не будут. Они передадут избирателю бесконтактным способом индивидуальный пакет, в котором находятся маска, перчатки, ручка, антисептическая салфетка и избирательный бюллетень.
Несмотря на то, что члены комиссии и наблюдатели в квартиру не зайдут, голосующим все же рекомендуют воспользоваться маской, перчатками и обработать руки антисептиком.
После окончания голосования бюллетень нужно будет опустить в переносной ящик для голосования. Его могут оставить возле двери в квартиру либо на территории рядом с домом.
На самом деле, организаторы голосования предусмотрели все необходимое, чтобы избежать скученности во время голосования.
Во-первых, процедуру растянули на неделю. Голосовать по поправкам в Конституцию РФ будем с 25 июня по 1 июля 2020 включительно.
Во-вторых, участков довольно много. К примеру, только в Барнауле их более 250 участков. К тому же, помимо них, открыли точки для голосования на придомовых территориях. Вы сможете ознакомиться с графиком их работы и поставить галочку в бюллетени буквально в нескольких шагах от подъезда.
В-третьих, в местах проведения голосования соблюдаются необходимые санитарные правила. На входе измеряют температуру, выдают маски, перчатки, индивидуальные ручки. Присутствующие соблюдают социальную дистанцию. В случае повышенной температуры избирателя изолируют в боксе, где его осмотрит медработник.
"Все возможные меры санитарно-эпидемиологического благополучия будут обеспечены. К тому же вы сможете воспользоваться голосованием на придомовой территории, если вам так удобно. Поэтому я призываю не бояться, все участки будут работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм", – заверила Ирина Акимова.
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Комментарии
После недавнего переголосования в АКЗС до достижения нужного результата Акимовой, кто ей верит?
Спасибо деду за Победу
говорящий заголовок - Как проголосовать ЗА изменения в Конституцию РФ из дома? Просто сидите дома, за вас уже давно проголосовано
А как проголосовать ПРОТИВ?
Против? Никак....
Идет очередной захват власти обнуленным, а людей заставляют проголосовать за - участвовать в преступлении!