Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 174

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и еще шесть смертей инфицированных. 123 тяжелобольных пациентов с COVID-19 в настоящее время лечат в регионе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 19 сентября – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 68 заболевших COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
На Барнаул пришлись 36 инфицированных. Остальные распределились следующим образом: Новоалтайск – 6, Заринск и Яровое – по 3, Рубцовск, Благовещенский и Ключевский районы – по 2, Бийск, Славгород, Камень-на-Оби, Бурлинский, Быстроистокский, Залесовский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Павловский, Первомайский, Родинский, Табунский, Угловский, Хабарский районы – по 1.
В Алтайском крае умерли еще шесть пациентов, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Всего в регионе с начала пандемии скончались 418 человек с коронавирусом, из них 166 – от COVID-19, 248 – от иных заболеваний. Четыре случая находятся на экспертизе.
Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз делит с тремя регионами 31-34 строчки среди всех субъектов РФ. В августе по этому показателю, в сравнении с другими субъектами России, край находился на более высоких позициях.
Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+825 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+212), Ростовской (+180), Московской (+175) и Нижегородской (+164) областях.
123 пациента ковидных госпиталей Алтайского края на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, следует из информации оперативного штаба.
Почти половина из них (60 человек) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Общее число заболевших в регионе достигло 12 914 человек, выздоровевших – 11 569 человек.
В Горном Алтае выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции. Впервые этот показатель выше, чем в Алтайском крае.
Общее количество заболевших в регионе выросло до 2868.
При этом выздоровели 2132 человека, 16 из которых – за последние сутки.
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