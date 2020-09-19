Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 174

Регион остается за пределами топ-30

Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз делит с тремя регионами 31-34 строчки среди всех субъектов РФ. В августе по этому показателю, в сравнении с другими субъектами России, край находился на более высоких позициях.

Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+825 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+212), Ростовской (+180), Московской (+175) и Нижегородской (+164) областях.