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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 174

, ИА "Амител"
Главное за 19 сентября
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и еще шесть смертей инфицированных. 123 тяжелобольных пациентов с COVID-19 в настоящее время лечат в регионе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 19 сентября – в подборке amic.ru.

1
+68 зараженных в регионе

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 68 заболевших COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

На Барнаул пришлись 36 инфицированных. Остальные распределились следующим образом: Новоалтайск – 6, Заринск и Яровое – по 3, Рубцовск, Благовещенский и Ключевский районы – по 2, Бийск, Славгород, Камень-на-Оби, Бурлинский, Быстроистокский, Залесовский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Павловский, Первомайский, Родинский, Табунский, Угловский, Хабарский районы – по 1.

2
Новые летальные случаи

В Алтайском крае умерли еще шесть пациентов, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Всего в регионе с начала пандемии скончались 418 человек с коронавирусом, из них 166 – от COVID-19, 248 – от иных заболеваний. Четыре случая находятся на экспертизе.

3
Регион остается за пределами топ-30

Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз делит с тремя регионами 31-34 строчки среди всех субъектов РФ. В августе по этому показателю, в сравнении с другими субъектами России, край находился на более высоких позициях.

Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+825 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+212), Ростовской (+180), Московской (+175) и Нижегородской (+164) областях.

4
123 тяжелобольных

123 пациента ковидных госпиталей Алтайского края на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, следует из информации оперативного штаба.

Почти половина из них (60 человек) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Общее число заболевших в регионе достигло 12 914 человек, выздоровевших – 11 569 человек.

5
У соседей больше

В Горном Алтае выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции. Впервые этот показатель выше, чем в Алтайском крае.

Общее количество заболевших в регионе выросло до 2868.

При этом выздоровели 2132 человека, 16 из которых – за последние сутки.

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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