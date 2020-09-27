Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 182

Регион почти вернулся в топ-20

Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз находится на 21-й строчке среди всех субъектов РФ. В сентябре по этому показателю, в сравнении с другими субъектами России, край чаще находился на менее высоких позициях.

Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+2 016 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+228), Московской (+226), Ростовской (+188) и Нижегородской (+167) областях.