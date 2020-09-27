Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 182

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и еще четыре смерти инфицированных. 195 тяжелобольных пациентов с COVID-19 в настоящее время лечат в регионе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 27 сентября – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 87 заболевших COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
На Барнаул пришлись 45 инфицированных, а на Бийск – 13. Остальные распределились следующим образом: Заринск – 7, Новоалтайск, Петропавловский район – по 3, Рубцовск, Бийский, Каменский, Первомайский районы – по 2, Камень-на-Оби, ЗАТО Сибирский, Быстроистокский, Заринский, Калманский, Красногорский, Топчихинский, Шипуновский районы – по 1.
В Алтайском крае умерли еще четверо пациентов, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Всего в регионе с начала пандемии скончались 470 человек с коронавирусом, из них 194 – от COVID-19, 272 – от иных заболеваний. Четыре случая находятся на экспертизе.
Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз находится на 21-й строчке среди всех субъектов РФ. В сентябре по этому показателю, в сравнении с другими субъектами России, край чаще находился на менее высоких позициях.
Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+2 016 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+228), Московской (+226), Ростовской (+188) и Нижегородской (+167) областях.
195 пациентов ковидных госпиталей Алтайского края на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, следует из информации оперативного штаба.
Больше трети из них (77 человек) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Общее число заболевших в регионе достигло 13 546 человек, выздоровевших – 12 110 человек.
В Горном Алтае выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции. Этот показатель выше, чем в Алтайском крае.
Общее количество заболевших в регионе выросло до 3427.
При этом выздоровели 2510 человек, 34 из которых – за последние сутки.
Главный внештатный онколог Алтайского края Игорь Вихлянов обратился к жителям региона с призывом соблюдать меры безопасности, чтобы минимизировать риск заражения ОРВИ, гриппом и коронавирусом.
Врач подчеркнул, что заболеваемость COVID-19 вновь начала расти, и это усугубляется другими вирусными инфекциями, сезон которых уже наступает. Вихлянов напомнил о важности соблюдения социальной дистанции и масочного режима.
По его словам, важно не забывать и об обработке рук дезинфицирующими средствами. Он также призвал не касаться непродезинфицированными руками глаз, рта и других слизистых оболочек тела, а также варить мясо и яйца до полной готовности.
Депутат горсобрания Новоалтайска Дмитрий Гришин проинформировал общественность о том, что планирует организовать митинг против создания госпиталя для лечения больных коронавирусом на базе городской больницы, известной среди местных жителей как "семиэтажка".
Народный избранник назвал подобные действия "вредительством" и "уничтожением здравоохранения города", а также призвал городское собрание депутатов на внеочередной сессии "дать правовую оценку действиям" министра здравоохранения региона Дмитрия Попова.
Кроме того, Гришин анонсировал митинг "за сохранение здравоохранения города", о проведении которого он в ближайшее время собирается уведомить власти.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- новые изменения в коронавирусный указ: что теперь можно;
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это означает;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях
- открыты осенняя охота, кинотеатры и бассейны;
- какие развлечения стали доступны после третьего этапа снятия ограничений;
- в какие страны можно улететь.
Что еще почитать и посмотреть 27 сентября:
- В МВД рассказали о ДТП в Барнауле, в котором погиб хоккеист;
- Туристы из Омска и Казани на три дня пропали в горах Алтая;
- Крыши двух домов, сараи и автомобиль сгорели в Барнауле;
- Томенко и Романенко поздравили жителей региона с Днем туризма;
- Десятилетняя девочка пострадала в аварии в Барнауле.
Комментарии