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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 182

, ИА "Амител"
Главное за 27 сентября
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и еще четыре смерти инфицированных. 195 тяжелобольных пациентов с COVID-19 в настоящее время лечат в регионе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 27 сентября – в подборке amic.ru.

1
+87 зараженных в регионе

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 87 заболевших COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

На Барнаул пришлись 45 инфицированных, а на Бийск – 13. Остальные распределились следующим образом: Заринск – 7, Новоалтайск, Петропавловский район – по 3, Рубцовск, Бийский, Каменский, Первомайский районы – по 2, Камень-на-Оби, ЗАТО Сибирский, Быстроистокский, Заринский, Калманский, Красногорский, Топчихинский, Шипуновский районы – по 1.

2
Новые летальные случаи

В Алтайском крае умерли еще четверо пациентов, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Всего в регионе с начала пандемии скончались 470 человек с коронавирусом, из них 194 – от COVID-19, 272 – от иных заболеваний. Четыре случая находятся на экспертизе.

3
Регион почти вернулся в топ-20

Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз находится на 21-й строчке среди всех субъектов РФ. В сентябре по этому показателю, в сравнении с другими субъектами России, край чаще находился на менее высоких позициях.

Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+2 016 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+228), Московской (+226), Ростовской (+188) и Нижегородской (+167) областях.

4
195 тяжелобольных

195 пациентов ковидных госпиталей Алтайского края на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, следует из информации оперативного штаба.

Больше трети из них (77 человек) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Общее число заболевших в регионе достигло 13 546 человек, выздоровевших – 12 110 человек.

5
У соседей больше

В Горном Алтае выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции. Этот показатель выше, чем в Алтайском крае.

Общее количество заболевших в регионе выросло до 3427.

При этом выздоровели 2510 человек, 34 из которых – за последние сутки.

6
Врачи предупреждают

Главный внештатный онколог Алтайского края Игорь Вихлянов обратился к жителям региона с призывом соблюдать меры безопасности, чтобы минимизировать риск заражения ОРВИ, гриппом и коронавирусом. 

Врач подчеркнул, что заболеваемость COVID-19 вновь начала расти, и это усугубляется другими вирусными инфекциями, сезон которых уже наступает. Вихлянов напомнил о важности соблюдения социальной дистанции и масочного режима.

По его словам, важно не забывать и об обработке рук дезинфицирующими средствами. Он также призвал не касаться непродезинфицированными руками глаз, рта и других слизистых оболочек тела, а также варить мясо и яйца до полной готовности.

7
Депутат выступил против открытия ковидного госпиталя

Депутат горсобрания Новоалтайска Дмитрий Гришин проинформировал общественность о том, что планирует организовать митинг против создания госпиталя для лечения больных коронавирусом на базе городской больницы, известной среди местных жителей как "семиэтажка".

Народный избранник назвал подобные действия "вредительством" и "уничтожением здравоохранения города", а также призвал городское собрание депутатов на внеочередной сессии "дать правовую оценку действиям" министра здравоохранения региона Дмитрия Попова.

Кроме того, Гришин анонсировал митинг "за сохранение здравоохранения города", о проведении которого он в ближайшее время собирается уведомить власти.

8
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

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Об отдыхе и развлечениях

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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