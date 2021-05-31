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ЧП с батутом в Барнауле. Всё, что известно на этот момент

, ИА "Амител"
Две девочки остаются в реанимации. Состояние тяжёлое
Фото: Barnaul22

Фото: Barnaul22

Надувной батут с детьми опрокинулся возле торгового центра в Барнауле, две девочки получили серьёзные травмы. Инцидент произошёл 30 мая около 16 часов возле ТЦ "Район" (ул. Попова, 70д). Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Рассказываем всё, что известно о происшествии к этому времени.

1
Что произошло с батутом?

Предварительно правоохранители установили, что батут не был как следует закреплён. Он держался на приспособлениях, часть из которых вырвало. На кадрах с камеры наблюдения, которые опубликовал Следственный комитет РФ по Алтайскому краю, видно, как крепления отрываются, и вся конструкция резко поднимается в воздух.

В этот момент внутри было четыре ребёнка. Двое детей успели с него спрыгнуть, ещё две девочки упали с большой высоты прямо на расположенные поблизости трамвайные пути.

"Уже установлено, что кольца утоплены в брусчатку, и там нет возможности даже крепить его. И в нарушение всех требований батут был привязан к забору", – сообщил ИА "Банфакс"  руководитель следственного отдела по Ленинскому району Барнаула Александр Соловов.

Очевидцы в социальных сетях писали, что батут взорвался. Но в мэрии Барнаула сообщили, что аттракцион опрокинулся из-за порыва ветра.

Начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых отметила amic.ru, что максимальные порывы ветра в Барнауле 30 мая не превышали шести метров в секунду. Ветер до 14 метров в секунду считается умеренным.

2
В каком состоянии дети?

Их доставили в больницу в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Обе девочки 2017 года рождения. У них переломы, черепно-мозговые травмы.

В настоящее время состояние детей остаётся тяжёлым, одна из пострадавших находится на искусственной вентиляции лёгких, сообщили amic.ru в пресс-службе регионального Минздрава.

"Дети после лечебно-диагностических мероприятий находятся на лечении в отделении реанимации больницы скорой медицинской помощи", – сообщили в ведомстве.

3
Виновных уже установили?

Сейчас идёт следствие. Региональный СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Проводят проверку и сотрудники прокуратуры.

Известно, что владельцем батута является индивидуальный предприниматель. По данным мэрии, у нее с торговым центом был заключён договор аренды на земельный участок. 

Губернатор Виктор Томенко поручил организовать внеплановую проверку аттракционов. Инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники уже приступила к выполнению задачи.

Министру здравоохранения Дмитрию Попову поставлена задача держать ситуацию с пострадавшими детьми на особом контроле и принять все необходимые меры для помощи им.

Взяла на контроль ситуацию и уполномоченный по защите прав детей в Алтайском крае Ольга Казанцева.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

31.05.2021 11:39
Санёк

Вот и наказывайте контролирующие органы, кто разрешение на аттракцион выдавал?

31.05.2021 11:45
ГостьЯ

Наказать ИП, контролирующие органы и органы, давшие добро на установку там аттракциона. Девочкам скорейшего выздоровления и чтобы все обошлось без последствий. А вообще, нельзя разрешать детям до 10 лет быть на аттракционах без родителей.

31.05.2021 11:49
- гость -

А вообще, нельзя разрешать детям до 10 лет быть на аттракционах без родителей

Как вы это представляете? Мне в 45 прыгать? Или запретить заводить детей после 40? Запреты у нас любят... Может просто контролировать технику безопасности?!

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