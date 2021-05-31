ЧП с батутом в Барнауле. Всё, что известно на этот момент

Что произошло с батутом?

Предварительно правоохранители установили, что батут не был как следует закреплён. Он держался на приспособлениях, часть из которых вырвало. На кадрах с камеры наблюдения, которые опубликовал Следственный комитет РФ по Алтайскому краю, видно, как крепления отрываются, и вся конструкция резко поднимается в воздух.

В этот момент внутри было четыре ребёнка. Двое детей успели с него спрыгнуть, ещё две девочки упали с большой высоты прямо на расположенные поблизости трамвайные пути.

"Уже установлено, что кольца утоплены в брусчатку, и там нет возможности даже крепить его. И в нарушение всех требований батут был привязан к забору", – сообщил ИА "Банфакс" руководитель следственного отдела по Ленинскому району Барнаула Александр Соловов.

Очевидцы в социальных сетях писали, что батут взорвался. Но в мэрии Барнаула сообщили, что аттракцион опрокинулся из-за порыва ветра.

Начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых отметила amic.ru, что максимальные порывы ветра в Барнауле 30 мая не превышали шести метров в секунду. Ветер до 14 метров в секунду считается умеренным.