Как и где задать вопрос президенту Владимиру Путину на прямую линию?

Чем отличается прямая линия с Путиным от большой пресс-конференции?

Во время прямых линий президент в прямом эфире отвечает на вопросы обычных граждан страны (в том числе и журналистов). А во время больших пресс-конференций – только на вопросы журналистов.

Впервые прямая линия с Путиным прошла в 2001 году. Тогда президент общался с гражданами на протяжении двух часов двадцати минут. В 2013 году был поставлен рекорд – программа длилась четыре часа сорок семь минут.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса мероприятие отменили. Его элементы присутствовали в большой пресс-конференции президента, которая состоялась 17 декабря.

В этом году прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт без аудитории в студии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что глава страны будет в этот раз общаться с народом "без посредников". При этом он заверил, что это "будет прямой разговор, президент будет иметь возможность видеть всю палитру тем, которые объединят вопросы, подтемы, географию страны – где какие вопросы доминируют".