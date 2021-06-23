Как и где задать вопрос президенту Владимиру Путину на прямую линию?

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдёт 30 июня. В этом году она состоится без аудитории в студии. Любой житель страны сможет задать свой вопрос главе государства. Как сообщается на сайте Кремля, Путин будет в свободном режиме отвечать на вопросы граждан. Причём в этом году, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, линия будет высокотехнологичной. Любой желающий сможет обратиться к президенту с помощью мобильного приложения. Как задать вопрос Владимиру Путину и где можно будет увидеть (и услышать) ответы главы государства, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Приём вопросов Владимиру Путину открыт с 20 июня. В этом году для обращений граждан предусмотрены разные форматы.
Традиционно вопросы можно отправить через SMS- или MMS-сообщение на номер 0-40-40 либо позвонить и продиктовать его по бесплатному телефону Единого центра обработки сообщений: 8-800-200-40-40. Если вы живёте за границей, то позвонить можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.
Текстовые и видеовопросы к президенту принимают также в официальных группах программы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Это специальное мобильное приложение "Москва – Путину". Задать вопрос через приложение можно в текстовом формате. К сообщению можно приложить до пяти фотографий. Также приложение позволяет записать видеообращение продолжительностью до одной минуты. Через приложение можно также выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.
Трансляцию прямой линии с президентом покажут сразу пять телеканалов: Первый, "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир". Также услышать ответы Владимира Путина можно будет в прямом эфире на радиостанциях "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
Кроме того, трансляция будет идти и на сайте программы. Начало в 12:00 по московскому времени (в Алтайском крае 16 часов) 30 июня.
Во время прямых линий президент в прямом эфире отвечает на вопросы обычных граждан страны (в том числе и журналистов). А во время больших пресс-конференций – только на вопросы журналистов.
Впервые прямая линия с Путиным прошла в 2001 году. Тогда президент общался с гражданами на протяжении двух часов двадцати минут. В 2013 году был поставлен рекорд – программа длилась четыре часа сорок семь минут.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса мероприятие отменили. Его элементы присутствовали в большой пресс-конференции президента, которая состоялась 17 декабря.
В этом году прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт без аудитории в студии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что глава страны будет в этот раз общаться с народом "без посредников". При этом он заверил, что это "будет прямой разговор, президент будет иметь возможность видеть всю палитру тем, которые объединят вопросы, подтемы, географию страны – где какие вопросы доминируют".
Комментарии
у меня нет к нему вопросов тех которые реально ему бы пропустили на озвучку, фильтрацию не пройдет