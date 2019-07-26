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Когда ветер переменится: дымка над Алтаем начнет рассеиваться уже на днях

, ИА "Амител"
Для более точного мониторинга атмосферного воздуха в Барнауле установлено пять дополнительных точек контроля

Исходя из прогнозов, обстановка с дымкой над Алтаем продлится еще 3-4 дня / Изображение: Интернет

Дым от пожаров в сибирской тайге, который уже в течение примерно десяти дней закрывает Солнце над Алтайским краем, начнет рассеиваться через 3-4 дня. К такому выводу пришли в ряде алтайских ведомств, объяснив свой прогноз ожидаемой переменой ветра. А пока небо остается серым, воздух продолжают ежедневно брать на пробы, чтобы определить уровень его загрязнения. Впрочем ненормативных случаев пока зарегистрировано не было. Медики также подтверждают, что концентрация дыма не настолько велика, чтобы вызвать отравление, и работают они сегодня в штатном режиме.

Ситуацию с пожарами в Красноярском крае разъяснил директор по лесному хозяйству ЛКХ "Алтайлес" Валерий Савин: "У государства не хватает ни сил, ни средств заниматься охраной леса, в том числе противопожарной. Это означает, что основные силы должны быть сконцентрированы у арендаторов леса, так как нужны средства на противопожарное обустройство лесов. Я говорю сейчас о настоящих мерах, а не о нормативах, которые являются недостаточными. Зачем тушить внутри? Это бесполезно. Лучше заняться периметром, а внутри пусть горит, с этим уже ничего не поделать. Кстати, природа, как я уже сказал, может разжечь огонь. Может его и потушить. Дождь — естественный способ тушения лесного пожара. Человеку нужно определиться, что ему ближе в данном случае. Если лес недоступный, то рано или поздно он все равно сгорит. Вполне возможно, что в данном случае это действительно наиболее оптимальное решение — дождаться дождя".

"Часть пожара в Красноярском крае затушена", — сообщил начальник управления по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае Александр Колобов, добавив, что горение лесов продолжаются в Эвенкийском автономном округе и в Иркутской области. 

Колобов отметил, что метеорологи ждут смены направления ветра. Его слова подтвердили в Гидрометцентре, где исходя из прогнозов пришли к выводу, что такая обстановка продлится еще 3-4 дня, после чего направление ветра изменится. Это означает, что и дымка в Алтайском крае вскоре начнет рассеиваться.

В алтайском Роспотребнадзоре отметили, что, по данным мониторинга атмосферного воздуха, превышения загрязняющих веществ в атмосфере Барнаула не зарегистрировано. Все отобранные пробы соответствуют установленным нормативам: воздух исследуется на наличие превышения показателей оксида углерода, диоксида азота и серы, оксида азота.

Для более точного мониторинга в Барнауле установлено пять дополнительных точек контроля. Кроме краевой столицы аналогичные исследования проводятся в Бийске. По словам начальника управления труда и коммунальной гигиены управления Роспотребнадзора по краю Ларисы Зубовой все работы проводятся в специализированных аккредитованных лабораториях.

Зубкова подчеркнула, что жалоб от жителей в Роспотребнадзор на самочувствие также не поступало. Не фиксируют обострения болезней и медики. Как рассказал заведующий токсикологическим отделением барнаульской клинической больницы № 11 Герман Балаганский, обращений с признаками отравления не было.

"Концентрация в воздухе дыма не настолько велика, чтобы могла вызвать токсические отравления", — пояснил Балаганский.

Главный внештатный аллерголог-иммунолог алтайского Минздрава, кандидат медицинских наук Людмила Волощенко сообщила, что дымка никак не повлияла и на течение аллергических заболеваний.

В штатном режиме работают в пульмонологическом отделении краевой клинической больницы, где лечатся пациенты с заболеваниями легких, на здоровье которых обычно сказывается загрязнение воздуха.

"Мы, конечно не первичное звено, куда в первую очередь обращаются люди со своими проблемами здоровья, однако те пациенты, которые у нас лежат, не почувствовали никакого ухудшения. Нет вызовов дежурного врача ночью из-за усиления одышки, нет усиления терапии в дневные часы. Ну, и в случае усиления заболеваемости к нам обращаются за консультациями профильных пациентов, однако сейчас такого нет. Мы работаем в штатном обычном режиме", — рассказала и.о. заведующего отделением ККБ Дина Петрова.

Врачи отмечают, что хоть дымка сейчас и стоит, но "дым как химическое вещество не раздражает". В такой ситуации использование медицинских масок для защиты органов дыхания не требуется, а вот тем, у кого имеются имеются хронические заболевания дыхательной системы, лучше перестраховаться.

Ранее синоптики рассказали, когда сдует смог над Новосибирском. По их мнению, ситуация над столицей Сибири может измениться в лучшую сторону уже 26 июля. Дым и гарь от лесных пожаров на северо-востоке Красноярского края продолжают окутывать Сибирь. О том, как выглядят города Сибири, рассказывал Amic.ru, сделав подборку фотографий с уличных камер видеонаблюдения.

Читайте также в сюжете: Дымка над Алтаем
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

26.07.2019 20:31
- гость -

Дымка то рассеется, а пожары рассосутся ? Когда в правительстве перестанут думать о своих карманах , а начнут думать о стране ?

0  0
26.07.2019 21:02
- гость -

Родина продана, путинские выкормыши пожарами маскируют свои преступления. Пожары не тушат, для федералов главное показуха. Пора местным дать пинка местным чинушкам

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