Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Instagram ответил на комментарии тех людей, которые считали, что он обязан прокомментировать сложившуюся в регионе ситуацию с дымкой.

"В течение двух последних дней вижу у себя в Инстаграме набирающую силу волну высказываний и просьб о том, что ситуацию должен как-то прокомментировать Губернатор, — написал Томенко. — Поэтому привожу здесь подготовленную по моему поручению информацию о действиях Правительства Алтайского края в период задымления".

Он напомнил, что в течение двух последних недель, когда ситуация с пожарами в Красноярском крае и Иркутской области начала влиять на состояние воздуха в регионе, органы власти оперативно информировали об этом население, в первую очередь, через СМИ.

По его словам, в течение всего этого времени ситуация находилась на контроле правительства Алтайского края. Проводились специальные совещания, на которых обсуждались текущие экологические проблемы и возможные пути их решения.

"Был намечен и реализуется конкретный план действий", — заверил обеспокоенных граждан Томенко.

Губернатор отметил, что в этой работе задействованы все ведомства, которые так или иначе соприкасаются с проблемным вопросом.

Напомним, в Барнауле продлили режим "черного неба". Предприятиям рекомендовано снизить вредные выбросы в атмосферу. Для смягчения обстановки с задымленностью атмосферы ведется поливание крон деревьев.