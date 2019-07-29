Пять комплексов солнечных батарей запустят в Алтайском крае, сообщают "Вести-Алтай". Они разместятся в Славгороде, Курьинском, Кулундинском, Калманском и Михайловском районах.

Их общая мощность составит 125 МВт, это почти половина от показателя барнаульской ТЭЦ-2 (272 МВт). При этом солнечные батареи не требуют топлива и не вредят окружающей среде.

Контракт на реализацию проекта заключен с российской компанией "Авелар Солар Технолоджи".

"Компания российского уровня, уже в пяти субъектах Российской Федерации построила энергетические солнечные мощности, чуть более 900 мегаватт", – прокомментировал заключение соглашения министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин.