Пять комплексов солнечных батарей запустят в Алтайском крае, сообщают "Вести-Алтай". Они разместятся в Славгороде, Курьинском, Кулундинском, Калманском и Михайловском районах.
Их общая мощность составит 125 МВт, это почти половина от показателя барнаульской ТЭЦ-2 (272 МВт). При этом солнечные батареи не требуют топлива и не вредят окружающей среде.
Контракт на реализацию проекта заключен с российской компанией "Авелар Солар Технолоджи".
"Компания российского уровня, уже в пяти субъектах Российской Федерации построила энергетические солнечные мощности, чуть более 900 мегаватт", – прокомментировал заключение соглашения министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин.
Комментарии
Это дочка компании Хевел. Так, кто там у нас в отцах основателях? Баа, знакомые все лица! Чубай, Вексельберг!
Деньги на ветер(хотя нет на солнечный ветер). Не требуют топлива, вместо него требуют аккумуляторы и постоянную их замену. В Сибири с нашим климатом, не оправдывают они себя. Обратно же снег зимой. А ещё хуже снег с дождём и потом мороз.
Экономическое обоснование бы глянуть на сие. Есть сомнения
АЭС нам не светит, поэтому пусть хоть это будет, один черт степь.
Срок окупаемости примерно равен сроку службы в нашем регионе. В нашем регионе актуально только в высокогорных районах и трудно доступных Типа Кош-агача.
Подобные проекты не окупятся никогда. По всему миру они существуют лишь за счет огромных дотаций из бюджета. Себестоимость электроэнергии, получаемой на солнечных установках едва ли не на порядок выше, чем энергии, получаемой за счет традиционных источников. Данный проект - игра на экологическом популизме и технической неграмотности
А заодно и обогреют зимой данные районы. И уголь не нужен. Чудненько!
Лучше бы ветряные поставили, ветров у нас достаточно, а вот солнышка...