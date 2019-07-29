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Пять комплексов солнечных батарей построят в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Их суммарная мощность составит почти половину от показателя ТЭЦ-2 в Барнауле
Фото: altai-republic.ru

Фото: altai-republic.ru

Пять комплексов солнечных батарей запустят в Алтайском крае, сообщают "Вести-Алтай". Они разместятся в Славгороде, Курьинском, Кулундинском, Калманском и Михайловском районах.

Их общая мощность составит 125 МВт, это почти половина от показателя барнаульской ТЭЦ-2 (272 МВт). При этом солнечные батареи не требуют топлива и не вредят окружающей среде.

Контракт на реализацию проекта заключен с российской компанией "Авелар Солар Технолоджи".

"Компания российского уровня, уже в пяти субъектах Российской Федерации построила энергетические солнечные мощности, чуть более 900 мегаватт", – прокомментировал заключение соглашения министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

29.07.2019 14:43
АБОРИГЕН

Это дочка компании Хевел. Так, кто там у нас в отцах основателях? Баа, знакомые все лица! Чубай, Вексельберг!

0  3
29.07.2019 14:59
- гость -

Деньги на ветер(хотя нет на солнечный ветер). Не требуют топлива, вместо него требуют аккумуляторы и постоянную их замену. В Сибири с нашим климатом, не оправдывают они себя. Обратно же снег зимой. А ещё хуже снег с дождём и потом мороз.

1  2
29.07.2019 15:52
Ник

Экономическое обоснование бы глянуть на сие. Есть сомнения

1  2
29.07.2019 15:53
технарь

АЭС нам не светит, поэтому пусть хоть это будет, один черт степь.

0  2
29.07.2019 16:50
Сергей

Срок окупаемости примерно равен сроку службы в нашем регионе. В нашем регионе актуально только в высокогорных районах и трудно доступных Типа Кош-агача.

0  2
29.07.2019 17:24
Чучмек

Подобные проекты не окупятся никогда. По всему миру они существуют лишь за счет огромных дотаций из бюджета. Себестоимость электроэнергии, получаемой на солнечных установках едва ли не на порядок выше, чем энергии, получаемой за счет традиционных источников. Данный проект - игра на экологическом популизме и технической неграмотности

0  1
29.07.2019 22:21
- гость -

А заодно и обогреют зимой данные районы. И уголь не нужен. Чудненько!

0  1
30.07.2019 10:38
Элен

Лучше бы ветряные поставили, ветров у нас достаточно, а вот солнышка...

0  0
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