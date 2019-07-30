Площадь лесных пожаров в России превысила 3,3 млн гектаров. За сутки она выросла на 183 тысячи га, а за неделю – на 1,4 млн га. При этом тушат только 3,3% от общей площади, сообщает "Коммерсантъ".

Сильнее всего от огненной стихии страдают леса в трех регионах. Больше всего ущерба нанесено лесному фонду Якутии – горит 1,4 млн гектаров леса. На втором месте Красноярский край (миллион гектаров) и Иркутская область (830 тысяч гектаров). В регионах введен режим ЧС.

При этом глава Рослесхоза утверждает, что лесопожарная обстановка находится в норме.

"Кризиса с пожарной ситуацией в РФ точно нет, – заявил Михаил Клинов. – Это же касается и Сибирского федерального округа".

Ранее аналогичную позицию выразил губернатор Красноярского края Александр Усс. Он назвал пожары на труднодоступной территории леса обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно.