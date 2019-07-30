Предложение алтайского депутата тушить лес бомбами рассмотрели в Greenpeace

Руководитель противопожарного отдела Greenpeace Григорий Куксин назвал странной инициативу депутата Заксобрания Алтайского края Евгении Боровиковой, ранее предложившей тушить лесные пожары в Сибири с помощью бомб, сообщает URA.RU.

"Тушить пожары могут только люди, а не бомбы. Сейчас необходимо увеличить финансирование на пожаротушение. И это как раз могут сделать депутаты", – уверен Куксин.

Он уточнил, что сейчас в Сибири тушат только 3,5% пожаров. При этом, по последним данным, площадь, охваченная огнем, превысила 2,7 млн гектаров. Сегодня уже в четырех регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров – на всей территории Иркутской области и Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".

По словам Куксина, нет никаких доказательств того, что бомбы будут эффективным средством, а на Западе пробуют их использовать, потому что много денег.

Ранее депутат от ЛДПР привела в пример Швецию, где потушили лесной пожар, сбросив на него бомбу, при взрыве которой активно поглотился кислород, подавив тем самым очаги горения.

"В Китае горящий лес также обстреливается специальными снарядами. При ударе о землю заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади 1000 квадратных метров. Причем такие бомбы с огнегасящим средством разработали еще в Советском Союзе! Нет денег у нашей власти на такие действия? А спонсировать военные операции в других странах, пока своя погибает, деньги есть?" – возмутилась Боровикова.

26 июля активисты Барнаульского отделения ЛДПР вышли на улицы с требованием ввести режим ЧС на территории Сибирского Федерального округа, сообщили в региональном отделении партии.

Доктор биологических наук ранее рассказала Amic.ru, что после пожаров в лесах Сибири на восстановление леса уйдет примерно 300 лет.