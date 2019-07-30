Предложение алтайского депутата тушить лес бомбами рассмотрели в Greenpeace

Руководитель противопожарного отдела Greenpeace Григорий Куксин назвал странной инициативу депутата Заксобрания Алтайского края Евгении Боровиковой, ранее предложившей тушить лесные пожары в Сибири с помощью бомб, сообщает URA.RU.
"Тушить пожары могут только люди, а не бомбы. Сейчас необходимо увеличить финансирование на пожаротушение. И это как раз могут сделать депутаты", – уверен Куксин.
Он уточнил, что сейчас в Сибири тушат только 3,5% пожаров. При этом, по последним данным, площадь, охваченная огнем, превысила 2,7 млн гектаров. Сегодня уже в четырех регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров – на всей территории Иркутской области и Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".
По словам Куксина, нет никаких доказательств того, что бомбы будут эффективным средством, а на Западе пробуют их использовать, потому что много денег.
Ранее депутат от ЛДПР привела в пример Швецию, где потушили лесной пожар, сбросив на него бомбу, при взрыве которой активно поглотился кислород, подавив тем самым очаги горения.
"В Китае горящий лес также обстреливается специальными снарядами. При ударе о землю заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади 1000 квадратных метров. Причем такие бомбы с огнегасящим средством разработали еще в Советском Союзе! Нет денег у нашей власти на такие действия? А спонсировать военные операции в других странах, пока своя погибает, деньги есть?" – возмутилась Боровикова.
26 июля активисты Барнаульского отделения ЛДПР вышли на улицы с требованием ввести режим ЧС на территории Сибирского Федерального округа, сообщили в региональном отделении партии.
Доктор биологических наук ранее рассказала Amic.ru, что после пожаров в лесах Сибири на восстановление леса уйдет примерно 300 лет.
Комментарии
А давайте ещё пожары попробуем керосином тушить! А вообще действительно - КАК тушить пожары в тайге дремучей? ХЗ.
30.07.2019 22:16
Мимопроходящий
(Ведро с водой и аэроплан)
Столько бабла можно освоить...
Те бомбы которые в сирийский песок не зарыли, в красноярскую тайгу спишем...
А завтра новый бой ???
на Западе пробуют их использовать, потому что много денег
Сейчас необходимо увеличить финансирование на пожаротушение
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И в чем противоречие?
Зачем в лес, тогда уж начинайте с городов. Так быстрее очистить пространство для детей израиливых.
Надо сначала в Питере сосули лазером сбивать, затем складывать их в бомбы,и только потом сбрасывать на спиленый лес!
Образование Евгении Анатольевны Боровиковой (высшее, политологическое, юридическое) и опыт работы (с 2006 по 2008 г. трудилась на ООО «Хлеб Алтая», менеджер по закупу и реализации зерна; С 2008 по 2010 гг. – ООО «БК «Фаворит», оператор-кассир; С 2010 – помощник депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания; с 2016 г. – депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания) вполне позволяют давать компетентные советы по пожаротушению в отдаленных районах Красноярского края
А камикадзами?
Вообще-то раньше пожары останавливали подрывами. И тушить бомбами вполне логично. Все правильно сказал.
Ишь ты....агроном то дело говорит....а вот Куксина бы надо наверное сменить, за бездействие.
31.07.2019 10:20
- гость -
Депутатами...