Норму об экономической невыгодности тушения лесных пожаров предложено изменить

Норма, согласно которой тушить мелкие очаги возгорания в российских лесах считается экономически невыгодным занятием, должна быть изменена, сказал "Парламентской газете" председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.
"До сих пор Минприроды и Россельхознадзор руководствуются приказом 2014 года, по которому мелкие очаги возгорания тушить считается нецелесообразным. Но нынешний год показал, что мелкие пожары достаточно быстро становятся крупными", – подчеркнул Майоров.
Он отметил, что сейчас необходимо научиться быстро определять место и причину возгорания, особенно в условиях современных средств связи и космической техники. И необходимо закреплять это на законодательном уровне.
По словам сенатора, когда в ряде сибирских регионов возникли лесные пожары, власти просто посчитали тушение возгораний в труднодоступных районах экономически нецелесообразным. В результате площадь пожаров увеличилась до трех миллионов гектаров, введен режим ЧС в четырех регионах.
Майоров уверен, что необходимо реформирование Лесного кодекса: "Принятый в 2006 году кодекс не отражает современных реалий, не способствует эффективной работе с лесным хозяйством".
Сенатор считает, что сегодня необходимо вернуть управление лесами на федеральный уровень, либо дать регионам достаточное количество средств для работы с лесным хозяйством.
Ранее красноярский губернатор назвал лесные пожары на огромной площади нормальным явлением, отметив, что леса горели всегда и тушились дождями. Кстати, накануне предложение алтайского депутата не ждать осадков с неба и тушить лес бомбами рассмотрели в Greenpeace.
Комментарии
А еще на днях кое кто заявлял умный, что леса горели и 100 лет назад и 200. .. . . ..
Так что же? Ошибался человек? Может он не компетентен в этой сфере? Может пора сменить на компетентного?
Сталина на них не хватает, и на законодателей и на исполнителей, расслабились слишком, много рассуждают
Местным царькам нельзя давать управление лесами и озерами. Они живут одним днем, все разбазарят и продадут .
Не хватает порядка, соблюдения закона и жесткого исполнения программ развития. Нет волевых людей , нет ответственности, спрошное разгельдяйство и растаскивание богатств страны по карманам.
Норма была введена чтобы скрыть следы распродажи ресурсов сибири и ДВ китайцам? А кто лобировал эту норму можно поинтересоваться?
Пожары и 500 лет назад были, когда и самолетов не было, с ведрами в тайгу не набегаешься. Все меняется, раньше не тушили, теперь пора
Уже дождь прошел и солнце светит
Доброе утро, кэп. А до нынешнего года это было непонятно? Умище, какой умище...
Номатив интересный - мелкие очагт возгорания не тушат...Большие пожары всегда начинаются с маленьких. А большие очаги сразу возгорания это поджог, или диверсия?
А кто тут минусует все посты, предствтесь умный гражданин
Кишка тонка у минусующего. В лучшем случае напишет под гостевым аккаунтом.
Оказывается, у нас лесными пожарами занимаются в Совете федерации, в Минсельхозе, в Россельхознадзоре, МЧС, Минобороны, в краевом правительстве, в аппаратах губернаторов. В каждой из этих структурок созданы ведомственные комитеты, штабы, проходят заседания и совещания. Всем им платится нехилая зарплата. И там они решили, что тушить лес нецелесообразно. А содержать всю эту армию чиновников целесообразно?
Уже сгорело 3 млн.гектаров!!!. С животными, с птицами, насекомыми и на сегодняшний день пожары продолжаются.
В России на содержание чиновников только официально тратится каждый третий рубль из бюджета страны. Это ли целесообразно?
Ещё Минприроды и Экологии забыл упомянуть.
Тайгу никогда не тушили.
Горластым внести изменения будет очень трудно, одной истерики мало