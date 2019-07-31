Норму об экономической невыгодности тушения лесных пожаров предложено изменить

Норма, согласно которой тушить мелкие очаги возгорания в российских лесах считается экономически невыгодным занятием, должна быть изменена, сказал "Парламентской газете" председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

"До сих пор Минприроды и Россельхознадзор руководствуются приказом 2014 года, по которому мелкие очаги возгорания тушить считается нецелесообразным. Но нынешний год показал, что мелкие пожары достаточно быстро становятся крупными", – подчеркнул Майоров.

Он отметил, что сейчас необходимо научиться быстро определять место и причину возгорания, особенно в условиях современных средств связи и космической техники. И необходимо закреплять это на законодательном уровне.

По словам сенатора, когда в ряде сибирских регионов возникли лесные пожары, власти просто посчитали тушение возгораний в труднодоступных районах экономически нецелесообразным. В результате площадь пожаров увеличилась до трех миллионов гектаров, введен режим ЧС в четырех регионах.

Майоров уверен, что необходимо реформирование Лесного кодекса: "Принятый в 2006 году кодекс не отражает современных реалий, не способствует эффективной работе с лесным хозяйством".

Сенатор считает, что сегодня необходимо вернуть управление лесами на федеральный уровень, либо дать регионам достаточное количество средств для работы с лесным хозяйством.

Ранее красноярский губернатор назвал лесные пожары на огромной площади нормальным явлением, отметив, что леса горели всегда и тушились дождями. Кстати, накануне предложение алтайского депутата не ждать осадков с неба и тушить лес бомбами рассмотрели в Greenpeace.