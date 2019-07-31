Авиация МЧС долетела до лесных пожаров в Красноярском крае

Авиация МЧС России задействована в тушении природных пожаров на севере Красноярского края, сообщает региональное министерство чрезвычайных ситуаций.
"Накануне <...> с самолета-амфибии Бе-200 было сделано три слива воды, сброшено 27 тонн на кромку сложного лесного пожара, действующего в 155-километровой зоне от села Богучаны. Сразу после сброса воды выдвинулась наземная группировка десантников-пожарных для проведения обработки кромки и локализации очага возгорания", – рассказали в ведомстве.
Дополнительно в Богучанский район, где ситуация названа сложной, были направлены два самолета Бе-200, которые на данный момент осуществляют сбросы воды в 170-километровой зоне от села Богучаны. В постоянной готовности находится еще один Бе-200, а также приказов ожидает Ми-8.
В ведомстве отмечают, что авиация МЧС пытается не допустить развития лесных пожаров в направлении близлежащих населенных пунктов.
По данным регионального лесопожарного центра на утро 31 июля, в Красноярском крае горит чуть более одного миллиона гектаров тайги.
Ранее сенатор предложил изменить норму об экономической невыгодности тушения лесных пожаров, из-за которой малые очаги разрастаются в огромные пожары. Накануне голливудский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал в своем Instagram видео о лесных пожарах, в том числе и о пожарах в России.
Комментарии
Да неужели лед тронулся с места. А если бы сразу вылетели, когда только все началось, то ни дыма небыло бы ни катастрофы. Надеюсь за халатность власти ответят. Как минимум отстранением с власти.
3 слива воды xDDDD в данных масштабах это как плюнуть в костер...
у попа забрали миллиард, и пустили на тушение пожаров?
Недавно в Барнауле горела пятиэтажка, общая площадь пожара там была объявлена как 1 гектар, было вылито воды порядка 100тонн! Карл, это на 1га пожара! А на пожар в 3 000 000га вылили всего 27тонн!
И ещё вопрос: имея такую технику как БЕ-200 и не использовать её на пожаре, держать её в ангаре - это целесообразно? Или это всё же преступление!?
15:53, всем понятно, делается это (не тушится) в целях сокрытия масштабов распила леса в китай и т.п.
А откуда про 100 тонн известно? Это я о пожаре в барнауле.
В Рослесхозе сейчас наверное смеются. Про себя называют, деньги на ветер. Но, про себя, чтобы в СМИ не попало
31.07.2019 15:53
- гость -
Если независимые эксперты подсчитают ущерб от этих пожаров, в том числе потери с/х продукции (период налива зерна) исчисляемые в миллиардах, прямые потери флоры, фауны, болезни и гибель людей - пожизненное этим будет, но ни при этой власти...
Да не будет им ничего, все сошлются на устаревшие нормы, инструкции и все. Даже с должности никого не попрут. К сожлению ( ( ( .
Бедные животные. Сколько зверюшек погибло а сколько потеряло свой дом.
Не, с должности попрут, сейчас же выборы 8 сентября, поэтому такой ажиотаж и попер, надо должности захватывать