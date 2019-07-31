Авиация МЧС долетела до лесных пожаров в Красноярском крае

Авиация МЧС России задействована в тушении природных пожаров на севере Красноярского края, сообщает региональное министерство чрезвычайных ситуаций.

"Накануне <...> с самолета-амфибии Бе-200 было сделано три слива воды, сброшено 27 тонн на кромку сложного лесного пожара, действующего в 155-километровой зоне от села Богучаны. Сразу после сброса воды выдвинулась наземная группировка десантников-пожарных для проведения обработки кромки и локализации очага возгорания", – рассказали в ведомстве.

Дополнительно в Богучанский район, где ситуация названа сложной, были направлены два самолета Бе-200, которые на данный момент осуществляют сбросы воды в 170-километровой зоне от села Богучаны. В постоянной готовности находится еще один Бе-200, а также приказов ожидает Ми-8.

В ведомстве отмечают, что авиация МЧС пытается не допустить развития лесных пожаров в направлении близлежащих населенных пунктов.

По данным регионального лесопожарного центра на утро 31 июля, в Красноярском крае горит чуть более одного миллиона гектаров тайги.

Ранее сенатор предложил изменить норму об экономической невыгодности тушения лесных пожаров, из-за которой малые очаги разрастаются в огромные пожары. Накануне голливудский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал в своем Instagram видео о лесных пожарах, в том числе и о пожарах в России.