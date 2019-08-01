"Три млн гектаров не потушим, даже если вернут все наворованное": Максим Галкин о лесных пожарах

Артист Максим Галкин в своем Instagram призвал Россию перестать притворяться сверхдержавой и начать заботиться о лесе 365 дней в году.
"Три миллиона гектаров мы не потушим, даже если все, что своровали наши чиновники, вернут сейчас же в казну. Это, по-моему, очевидно. Мы не такая сверхдержава, какой хотим казаться. Понятная мысль?" – обратился Галкин к своим подписчикам.
"Мы говорим о катастрофе, когда она уже произошла. И таких катастроф в России все больше и больше, и они все чаще и чаще. <...> Мы все живем в одной загаженной стране, где не заботятся о лесе. О лесе нужно заботиться 365 дней в году, а не тогда, когда все уже горит", – обратил внимание Галкин и призвал всех думать о пожарах перед следующими выборами.
По последним данным, в Сибири и Забайкалье сейчас горит три миллиона гектаров леса. Вчера авиация МЧС приступила к тушению огня.
Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев попросил правоохранительные органы проверить версию поджога лесов в Сибири. В качестве мотива преступления может быть намерение скрыть следы незаконной заготовки древесины, уточнил он.
Комментарии
красава
а нету 3 млн. га.
Попрыгунчики возбудились
Да уж вроде как 12 млн га с гаком сгорело, 3 га продолжают гореть... Сгоревшее то вроде как не учитывается в сводках по горению.. на сайте тайга так пишут..
1.08.2019 14:13
- гость -
Это вы Путина и Медведева так обзываете - может в методичке ошибка?!
Макисму Алкину поди тоже есть что вернуть, в замке живет
Когда обкакались, признаться стыдно вот и продолжали говорить нецелесообразно! А в итоге что - лес вырубили, по документам сгорел. Теперь живой лес будут пилить как горелик.
Галкин как всегда пытается на двух стульях усидеть, быстро переобулся. Первый раз сказал, что у государства нет денег, нет техники на тушение пожаров, что везде происходят такие пожары и т.д., это вызвало шквал критики.
Обычный продажный скоморох.
1.08.2019 14:10
владимир
красава
нет, сначала одно сказал, после быстренько видео переписал, иногда лучше жевать, чем "умные" мысли вещать, умеет кривляться, на этом зарабатывает, вот пусть дальше кривляется
Че то как то..грязно....Хочется казаться хорошеньким, но те , кто успел увидеть плохим - видят теперь в нем размазню, которая подстраивается под ситуацию. фу таким быть.
не важно какой ты человек время покажет. Главное лес потушить и не допускать такой халатности в будущем. "На счет выборов" - вспомнить 4-й подчеркну 4-й срок президентства Пу принес один негатив катастрофа за катастрофой (+ антинародные законы все приняты на четвертом сроке).
Ещё один специалист выполз.
Площадь пройденная огнем это не горящая площадь.
Лес горит "кромкой".
С низовым пожаром, например, по-прежнему самая эффективная и дешевая борьба - старыми дедовскими способами - захлестывание, лопата, РЛО.
Одна бригада лесопожарников за день обрабатывает несколько километров кромки.
Понятно, бороться надо на начальных стадиях.
Ну на выборах мы им покажем