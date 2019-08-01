"Три млн гектаров не потушим, даже если вернут все наворованное": Максим Галкин о лесных пожарах

Артист Максим Галкин в своем Instagram призвал Россию перестать притворяться сверхдержавой и начать заботиться о лесе 365 дней в году.

"Три миллиона гектаров мы не потушим, даже если все, что своровали наши чиновники, вернут сейчас же в казну. Это, по-моему, очевидно. Мы не такая сверхдержава, какой хотим казаться. Понятная мысль?" – обратился Галкин к своим подписчикам.

"Мы говорим о катастрофе, когда она уже произошла. И таких катастроф в России все больше и больше, и они все чаще и чаще. <...> Мы все живем в одной загаженной стране, где не заботятся о лесе. О лесе нужно заботиться 365 дней в году, а не тогда, когда все уже горит", – обратил внимание Галкин и призвал всех думать о пожарах перед следующими выборами.

По последним данным, в Сибири и Забайкалье сейчас горит три миллиона гектаров леса. Вчера авиация МЧС приступила к тушению огня.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев попросил правоохранительные органы проверить версию поджога лесов в Сибири. В качестве мотива преступления может быть намерение скрыть следы незаконной заготовки древесины, уточнил он.