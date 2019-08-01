Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил правоохранительные органы проверить версию поджога лесов в Сибири, сообщает РИА "Новости".

Соответствующее обращение направлено в Следственный комитет, Генпрокуратуру и МВД.

В качестве мотива преступления может быть намерение скрыть следы незаконной заготовки древесины, уточнил председатель правительства РФ.

31 июля Дмитрий Медведев прибыл в Красноярск, где провел совещание на тему борьбы с лесными пожарами. Он пообещал выделить на это дополнительные средства из резервного фонда.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны привлечь военных к ликвидации возгорания сибирских лесов.

Из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области действует режим ЧС. Площадь территории, охваченной огнем, превышает полтора миллиона гектаров.