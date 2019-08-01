Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил правоохранительные органы проверить версию поджога лесов в Сибири, сообщает РИА "Новости".
Соответствующее обращение направлено в Следственный комитет, Генпрокуратуру и МВД.
В качестве мотива преступления может быть намерение скрыть следы незаконной заготовки древесины, уточнил председатель правительства РФ.
31 июля Дмитрий Медведев прибыл в Красноярск, где провел совещание на тему борьбы с лесными пожарами. Он пообещал выделить на это дополнительные средства из резервного фонда.
Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны привлечь военных к ликвидации возгорания сибирских лесов.
Из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области действует режим ЧС. Площадь территории, охваченной огнем, превышает полтора миллиона гектаров.
Комментарии
ПОПРОСИЛ???? Он вообще что себе позволяет???? Он кто вообще, чтобы "просить"?
Подпись к фото выше: "Всё в руках Аллаха, который денег даёт"...
Спохватился! Ищите теперь экономические следы, они не горят и не стираются . Никогда!
ПОПРОСИЛ? ухахахахаха кого просить, того кто и так в доле?
Тут если реально хочется чего то найти, надо прокуратуру московскую и ехать на место. причем быстро, пока не успели повтыкать деревья для виду наличия ) ) ) ) )
Но так как все знают, что москва в ту дыру не сунется - все там спокойно, а местные все схвачены, ибо бабла там не мерено
А не Медведев ли разом пиарил пониженные проценты по ипотеке на деревянное строительство при условии, что домокомплект произведен на заводе? У него есть интересы в лесной промышленности?
Надо делать противопожарные просеки до 100 - 200 метров, но без ущерба для бюджета .