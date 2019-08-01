Минобороны планирует потушить лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны. Однако в ведомстве не исключают, что борьба с огнем может занять и большее количество времени.
Авиационная группировка военных уже приступила к выполнению поставленных президентом Владимиром Путиным задач по ликвидации возгораний.
В нее вошли 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами.
Руководить личным составом вооруженных сил, участвующим в тушении пожаров, будет непосредственно заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Для этого он прибыл на место ЧС.
Площадь лесных пожаров в России превысила 3,3 млн гектаров, из них на Сибирь приходится свыше 1,5 млн гектаров, большая часть из которых расположена в Красноярском крае и Иркутской области.
Комментарии
Разбомбить всё к едрене фене, пока следователи не понаехали...
Горит третью неделю... Даже если справяться за две недели, всех ранее причастных к создавшемуся положению - разогнать! Сколько можно плодить некомпетентность и безответственность?
Хавайте ребята следы прстуления. бомбите, торопитесь...а то посодють. тьфу. воры нафиг
Когда 600 тыс га было не тушили ждали пока до 3 млн не разгорится.... что бы показать всю военную мощщщщщь))))
Гм, если можно потушить за 5 суток то, что горит 3 недели, то если бы взялись тушить сразу, ничего бы и не было? То есть вот это вот "нетушение" - откровенное вредительство или сокрытие улик?
Не знаю где там 10 Ил-76, но по флайтрадару сегодня работали два Бе-200, черпали с Ангары, ушли на базу в Красноярск час назад
а, то есть сейчас это стало-таки экономически целесообразно, тушить 3га вместо 600
Надо бы Кузю послать,он умеет выполнять боевые задачи lol