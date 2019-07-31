Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с главой МЧС России Евгением Зиничевым распорядился привлечь военных к тушению лесных пожаров в Сибири, сообщает пресс-служба Кремля.

3,3 млн гектаров леса горит в России по данным на 30 июля. Большую часть пожаров до последнего момента никто не тушил из-за их удаленности от населенных пунктов и экономической нецелесообразности. Но за их распространением постоянно наблюдают из космоса.

Наибольшая площадь лесов охвачена пламенем в Якутии (1,4 млн га), Красноярском крае (1 млн га) и Иркутской области (830 тысяч га).

Глава государства заявил, что по его указу группировка вооруженных сил будет оставаться в Иркутской области до особого распоряжения.

Напомним, видеообращение к федеральным властям записал рэпер Баста. Он призвал людей максимально распространять ролик, чтобы как можно больше людей узнали, как задыхаются сибиряки.

Незадолго до этого в значительно более резкой форме высказался новосибирский тележурналист Николай Сальников. Он опубликовал видеоролик, в котором усомнился в здравом рассудке людей, принявших решение не тушить красноярские и иркутские лесные пожары, так как это экономически невыгодно.

В Новосибирске и Барнауле прошли одиночные пикеты. Население выражает недовольство дымкой и запахом гари, требуя объявить режим ЧС.

Из-за пожаров режим ЧС введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.