Почти 9 тысяч жителей Алтайского края остались без света из-за аварии на линии

Отключение воздушной линии электропередач "Петропавловская – Солонешенская" произошло в Алтайском крае 19 октября, сообщает официальный сайт Алтайского края.
Под отключение попали 33 населенных пункта, в которых проживает 8800 жителей. Также в населенных пунктах находится 26 социально значимых объектов. Устранение аварии контролирует Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
В настоящее время, для поддержание коммуникаций на социально значимых объектах запущены три дизель-генераторных установки. Если в ближайшее время авария не будет устранена, то специалисты запустят дополнительные резервные источники.
"Наш район, к сожалению, пока не имеет резервной линии энергоснабжения, поэтому в сильную непогоду случаются порывы на линии электропередачи. Мы научились с этим справляться. Ситуация под контролем. Причиной перерыва энергоснабжения сегодня вряд ли стала непогода – у нас сейчас температура +2 градуса по Цельсию. Специалисты энергокомпании выяснят причину и устранят неисправность. Пока для обеспечения теплоснабжения подключили три дизель-генераторные установки. Мы готовы при необходимости в течение ближайших нескольких часов запустить в работу еще два резервных источника энергоснабжения, чтобы обеспечить подачу тепла населению", — сообщил глава Солонешенского района Виктор Горбачев.
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