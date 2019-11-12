Дмитрий Медведев 12 ноября приезжает в Алтайский край

Председатель правительства России Дмитрий Медведев по прибытию в Алтайский край, 12 ноября, проведет рабочую встречу с губернатором региона Виктором Томенко, а после отправится в село Санниково, сообщается на официальном сайте региона.
В селе Санниково Медведев проведет совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации национальных проектов. Также премьер осмотрит ряд социальных объектов села.
В мероприятии примут участие зампред правительства России Алексей Гордеев, министр просвещения Ольга Васильева, министр спорта Павел Колобков, министр труда и соцзащиты Максим Топилин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, а также представители министерств и главы регионов.
Как сообщается на официальном сайте правительства РФ, 12-13 ноября Дмитрий Медведев совершит рабочую поездку в Сибирский федеральный округ. 12 ноября в Новосибирске он проведет совещание по вопросу о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России. В нем примут участие зампред правительства Татьяна Голикова, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, а также Сергей Меняйло и руководители профильных предприятий.
Также Медведев проведет рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
В ходе переезда на поезде из Новосибирска в Барнаул Дмитрий Медведев проведет совещание, на котором будут рассмотрены проекты финансового плана и инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В совещании примут участие зампред правительства Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих, председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, а также Сергей Меняйло.
Комментарии
Хоть что-то.
Что что-то? о чем статья? для чего стадо чиновников катается по округу? из всего написанного я понял что приехали позвиздеть! Можно подумать у себя в Москве заняться этим нельзя! Что он собрался увидеть в Санниково - коттеджные поселки? И радостно двинуть домой с мыслью как классно развивается село на Алтае!
Даже читать противно они уже сами себе очки втирают!
За подарочком приедет? На халяву и уксус сладкий?
нахрена он нужен?
Губер ему хоть мешок гречи подарит?
Опять медведи в Алтайском крае? Надеюсь в этот раз качественные фото будут?
Анатоличу респект и уважуха за позитив и оптимистический взор в будущее!
PS Не будь ко мне жестоко прекрасное далёко! Главное миелофон не просохатить, верно?
в санниково видать и интернет есть, пусть заедет в воскресенку заринского района и увидит 4 дома и одного ребенка идущего в школу и отсутствие сотовой сети как таковой - зато столб ростелекома с федеральной программой "интернет в сельской местности" да только смс для регистрации ему не придет т.к. сети нет
в коттеджных поселках вокруг санниково вряд ли разглядишь жизнь села на алтае, поскольку 3 из 4 человек это городские жители барнаула
Понты
Яйца замерзли, помидоры кончились, ну что вам еще сказать....держитесь.
увидеть в Санниково - коттеджные поселки
-----------------------------------------------------
Про коттеджи знаете,а про животноводство и растениеводство вы не слышали?
Наверное очень отдалённо:"Трактор скачет по полям,видно пашет что-то".