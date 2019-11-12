Дмитрий Медведев 12 ноября приезжает в Алтайский край

Председатель правительства России Дмитрий Медведев по прибытию в Алтайский край, 12 ноября, проведет рабочую встречу с губернатором региона Виктором Томенко, а после отправится в село Санниково, сообщается на официальном сайте региона.

В селе Санниково Медведев проведет совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации национальных проектов. Также премьер осмотрит ряд социальных объектов села.

В мероприятии примут участие зампред правительства России Алексей Гордеев, министр просвещения Ольга Васильева, министр спорта Павел Колобков, министр труда и соцзащиты Максим Топилин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, а также представители министерств и главы регионов.

Как сообщается на официальном сайте правительства РФ, 12-13 ноября Дмитрий Медведев совершит рабочую поездку в Сибирский федеральный округ. 12 ноября в Новосибирске он проведет совещание по вопросу о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России. В нем примут участие зампред правительства Татьяна Голикова, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, а также Сергей Меняйло и руководители профильных предприятий.

Также Медведев проведет рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

В ходе переезда на поезде из Новосибирска в Барнаул Дмитрий Медведев проведет совещание, на котором будут рассмотрены проекты финансового плана и инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В совещании примут участие зампред правительства Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих, председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, а также Сергей Меняйло.