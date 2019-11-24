На жителя Алтая хотят возбудить уголовное дело за пару роликов, снятых квадрокоптером

Алтайский видеограф Дмитрий Дудкин рассказал интернет-сообществу "Барнаул 22" о том, что его хотят наказать за ролики, снятые квадрокоптером. По его словам, история началась с публикации в соцсети видео, из-за которых через пару недель он получил повестку в транспортную прокуратуру.

"Приглашали не для дачи объяснений по административному делу, а для решения вопроса о возбуждении дела. А это значит, что административного дела нет! В назначенный день и час приехал. Зашел в кабинет, начали беседу. Сказали, что доказательств предостаточно и я попал конкретно. Как и предполагал, мне сразу ультиматум выставили: либо сознаюсь и получаю один минимальный штраф 30 тысяч рублей, либо не сознаюсь и тогда каждое видео оформят отдельным административным делом, и я получу два максимальных штрафа – по 50 тысяч. В ответ на такой ультиматум я сказал, что ничего относительно обстоятельств съемки этого видео я не скажу", – рассказал Дмитрий.

Допрос длился около часа. "За это время помощник прокурора успел мне поведать, что это ФСБ передала в прокуратуру всю информацию про мои делишки с дроном. И что все про мои полеты им становится известно еще до того, как мой дрон приземлится. Помощник прокурора и с этой стороны разговор к видеосъемке подводил, и с этой: то в доброго полицейского играл и обещал помочь минимизировать последствия, то воплощался в грозного дядю в погонах", – продолжил свой рассказ Дмитрий.

В итоге, как он отметил, ему вручили еще две повестки на 26 ноября 2019 года. "Я написал на них, что от дачи объяснений отказываюсь и прошу решить вопрос без меня. На этом пока все. Чем закончится, не знаю, но надеюсь на лучшее", – сообщил мужчина.

С 27 сентября 2019 года вступили в силу правила обязательной регистрации беспилотных летающих аппаратов. Под действие закона не попадают только воздушные змеи. Регистрации требуют дроны весом от 250 граммов до 30 кг. После регистрации присвоенный номер нужно нанести на дрон. Полеты незарегистрированных аппаратов запрещены и наказываются штрафами.