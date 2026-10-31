В случае признания виновным ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы

31 октября 2026, 20:01, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Рубцовске Алтайского края сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в подготовке к распространению крупной партии наркотиков. Запрещенные вещества он планировал продавать через мессенджер жителям пяти сибирских городов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Во время обыска в квартире подозреваемого оперативники обнаружили свертки, подготовленные для дальнейшей реализации. Изъятое содержимое направили на исследование, которое подтвердило наличие наркотического средства общей массой около одного килограмма.

По версии следствия, мужчина приобрел запрещенные вещества крупной партией, рассчитывая затем распространять их небольшими объемами. Потенциальными покупателями должны были стать жители Рубцовска, Бийска, Новосибирска, Кемерова и Новокузнецка.

Для поиска клиентов подозреваемый намеревался использовать специализированный канал в мессенджере. Как рассказал сам задержанный, работу он нашел через даркнет, устроившись в нелегальный интернет-магазин по продаже наркотиков. Мужчина рассчитывал получать высокий доход без значительных усилий.

"В отношении рубцовчанина возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ", — отметили в ведомстве.

По решению суда фигуранта заключили под стражу. Ранее мужчина не имел судимостей. В случае признания виновным ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.